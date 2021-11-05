***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin tapu kayıtları üzerinde bulunan T.İş Bankası A.Ş.'nin 2.000.000.-TL (ikimilyonTürkLirası) tutarındaki ipotek kaydının kaldırılması ile ilgili gerekli ipotek fek yazısı alınmış ve Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılan müracaatımız ile 05.11.2021 tarihi itibariyle ipotek kaldırılmıştır. Bu işlem sonucunda tapu kayıtlarımız üzerinde hiçbir ipotek bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975084BIST