***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 11:45
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tapu kayıtları üzerinde bulunan T.İş Bankası A.Ş.'nin 2.000.000.-TL (ikimilyonTürkLirası) tutarındaki ipotek kaydının kaldırılması ile ilgili gerekli ipotek fek yazısı alınmış ve Beşiktaş Tapu Sicil Müdürlüğüne yapılan müracaatımız ile 05.11.2021 tarihi itibariyle ipotek kaldırılmıştır. Bu işlem sonucunda tapu kayıtlarımız üzerinde hiçbir ipotek bulunmamaktadır. Kamuoyunun ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975084
BIST
11:361.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:369,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:3611,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0198
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1845
11:36562,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,89
|Açılış
|: 562,51
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
562,96
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:36
|GEDZA
|17,42
|14.975.559
|% 7,00
|
|DOBUR
|68,20
|12.964.167
|% 6,98
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|IZFAS
|6,75
|3.120.494
|% 6,64
|
|RALYH
|8,74
|77.808.807
|% 6,46
|
|BASGZ
|25,24
|2.649.039
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.927.423
|% -9,99
|
|KZBGY
|33,18
|18.445.656
|% -9,44
|
|RODRG
|14,21
|1.109.069
|% -5,64
|
|DARDL
|2,81
|30.356.956
|% -4,75
|
|THYAO
|17,07
|816.348.124
|% 0,59
|
|GARAN
|10,52
|787.226.493
|% 0,67
|
|TUPRS
|144,40
|427.285.291
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,10
|321.719.805
|% 2,44
|
|ASELS
|16,75
|279.522.735
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,10
|321.719.805
|% 2,44
|
|TSKB
|1,54
|169.439.687
|% 0,65
|
|GARAN
|10,52
|787.226.493
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|56.186.810
|% -0,91
|
|YKBNK
|2,97
|146.315.654
|% -0,34
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7229
|9,7270
|% 0,46
|
|Euro
|11,2363
|11,2460
|% 0,18
|
|Sterlin
|13,0562
|13,1217
|% 0,02
|
|Frank
|10,6025
|10,6664
|% 0,17
|
|Riyal
|2,5842
|2,5972
|% 0,26
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|6,61
|
|Altın Gr.
|563
|563
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,06
|
|B. Petrol
|81,21
|81,21
|0,67
|