***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 15:38
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Şirketimizin aşağıda isimleri/unvanları bulunan kişi ve şirketlerden doğan veya doğacak alacaklarını Sn. Veysi Kaynak'a temlik etmek üzere Şirketimiz ile Sn. Veysi Kaynak arasında alacağın temliki sözleşmeleri imzalanmasına karar verilmiştir. ADI SOYADI / UNVANI
TUTAR (TL)
ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1.160.807,33
ÇAĞLA GRUP ELEKTRİK İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. 242.102,59
CEMALETTİN DOĞAN 1.949.147,92
MUST FITNESS SPOR VE SOSYAL TESİS İŞLETM.A.Ş. 5.164,93
KEMAL DOYDU 157.142,71
ÖMER LÜTFÜ LEKESİZ 1.245.387,91
TOPLAM 4.759.753,39
Söz konusu toplam 4.759.753,39 TL'lik temlik bedeli 30.12.2021 tarihi (bugün) itibariyle Temellük eden Sn. Veysi Kaynak tarafından banka yoluyla şirket hesaplarımıza ödenmiştir. Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987133
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0417
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0740
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0876
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1154
|13,3238
|% 1,07
|
|Euro
|14,8360
|15,1241
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-1,27
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,11
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında