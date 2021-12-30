***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Şirketimizin aşağıda isimleri/unvanları bulunan kişi ve şirketlerden doğan veya doğacak alacaklarını Sn. Veysi Kaynak'a temlik etmek üzere Şirketimiz ile Sn. Veysi Kaynak arasında alacağın temliki sözleşmeleri imzalanmasına karar verilmiştir. ADI SOYADI / UNVANITUTAR (TL)ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 1.160.807,33ÇAĞLA GRUP ELEKTRİK İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. 242.102,59CEMALETTİN DOĞAN 1.949.147,92MUST FITNESS SPOR VE SOSYAL TESİS İŞLETM.A.Ş. 5.164,93KEMAL DOYDU 157.142,71ÖMER LÜTFÜ LEKESİZ 1.245.387,91TOPLAM 4.759.753,39Söz konusu toplam 4.759.753,39 TL'lik temlik bedeli 30.12.2021 tarihi (bugün) itibariyle Temellük eden Sn. Veysi Kaynak tarafından banka yoluyla şirket hesaplarımıza ödenmiştir. Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987133BIST