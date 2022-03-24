***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 16:46
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Veysi Kaynak sahip olduğu toplam 1.743.510 adet B grubu Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. hissesini borsa dışında devretmiştir. Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimiz sermayesindeki B grubu hisse payı %0 olmuştur.
Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimizde 913.446,35 Adet A grubu imtiyazlı hissesi bulunmaktadır.
Pay sahiplerimize ve kamuoyuna duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012680
BIST
17:002.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,84
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
17:0014,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0191
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:0016,3668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0218
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:00932,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,98
|Açılış
|: 932,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.886.332
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.115.889
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.017.553
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|40.435.005
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|9.264.626
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.741.529
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.827.478
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|THYAO
|28,08
|1.771.738.086
|% -0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.752.609.870
|% 0,96
|
|SISE
|14,53
|1.495.251.979
|% 2,69
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,27
|463.471.479
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,94
|695.805.855
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|535.806.851
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8438
|14,8479
|% 0,13
|
|Euro
|16,3287
|16,3668
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5133
|19,6111
|% -0,14
|
|Frank
|15,8713
|15,9669
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9462
|3,9660
|% 0,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|8,91
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.185
|6.279
|64,00
|
|Tam
|6.159
|6.313
|66,81
|
|Yarım
|2.977
|3.054
|32,32
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|16,16
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,13
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15SASA
Yüzde 4.38 oranında artışla 58.45 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 656, 720 adet işlem
-
17:14FRIGO
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 527 adet işlem
-
17:13ANGEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 076 adet işlem
-
17:12ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 961, 777 adet işlem
-
17:11SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 397, 098 adet işlem