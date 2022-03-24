***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Veysi Kaynak sahip olduğu toplam 1.743.510 adet B grubu Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. hissesini borsa dışında devretmiştir. Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimiz sermayesindeki B grubu hisse payı %0 olmuştur.Sn. Veysi Kaynak'ın Şirketimizde 913.446,35 Adet A grubu imtiyazlı hissesi bulunmaktadır.Pay sahiplerimize ve kamuoyuna duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012680BIST