***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz iştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş. 11.02.2022 tarih ve 533416 belge numarasıyla yatırım teşvik belgesi almıştır.Belge, 27.03.2022 tarihli Resmi Gazete'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğinde de belirtilmiştir ve yayımlanmıştır.-Faiz desteği,KDV istisnası,Sigorta Primi İşveren Hissesi 6 yıl,Vergi İndirimi %70 ve YKO %30Uçucu yağ 2.647 litre/yıl kapasitelidestek unsurları taşıyan yatırım teşvik belgesi B.Y.S. Kimyasal Ürünleri İmalatı konulu 83.063.000 TL yatırımı içermektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013435BIST