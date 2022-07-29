***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 10:35
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eski Unvan: Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. Yeni Unvan: Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile birleşme işleminin tamamlandığı daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı. Şirketimizin yeni unvanı Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. olmuştur. Şirketimiz faaliyeti Kuvva Gıda'nın göstermiş olduğu faaliyet olan toptan gıda ticareti vb. faaliyetler olacaktır. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049114
BIST
10:242.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 12,41
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:2417,9466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:2418,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1236
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:241.018,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.018,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:22
|KRPLS
|5,65
|241.109.493
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|17.050.764
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,77
|9.142.704
|% 8,45
|
|YAYLA
|6,23
|15.029.948
|% 7,60
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.289.441
|% -9,97
|
|MTRKS
|51,65
|3.334.278
|% -7,69
|
|LIDFA
|9,24
|14.387.201
|% -6,00
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,82
|423.946.319
|% 0,24
|
|FROTO
|296,70
|392.871.963
|% 4,11
|
|KRPLS
|5,65
|241.109.493
|% 9,92
|
|SISE
|21,36
|181.697.488
|% 0,56
|
|YKBNK
|4,69
|121.959.097
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,67
|100.030.971
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|241.109.493
|% 9,92
|
|TSKB
|2,66
|68.791.200
|% 1,92
|
|YKBNK
|4,69
|121.959.097
|% 1,08
|
|EKGYO
|3,15
|57.953.998
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9425
|17,9463
|% 0,13
|
|Euro
|18,3857
|18,4040
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,8662
|21,9758
|% 0,43
|
|Frank
|18,7944
|18,9076
|% 0,46
|
|Riyal
|4,7627
|4,7866
|% 0,05
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,11
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.777
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,83
|