***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEski Unvan: Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. Yeni Unvan: Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. Şirketimizin Kuvva Gıda A.Ş. ile birleşme işleminin tamamlandığı daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştı. Şirketimizin yeni unvanı Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. olmuştur. Şirketimiz faaliyeti Kuvva Gıda'nın göstermiş olduğu faaliyet olan toptan gıda ticareti vb. faaliyetler olacaktır. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049114BIST