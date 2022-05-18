***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarOrtaklarımızdan Sayın Veysi Kaynak Şirketimize gönderdiği yazıda, sahip olduğu 3.500.000 adet Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. imtiyazsız B grubu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-12