Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu

18.05.2022 12:22
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ortaklarımızdan Sayın Veysi Kaynak Şirketimize gönderdiği yazıda, sahip olduğu 3.500.000 adet Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. imtiyazsız B grubu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-12
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:322.408
Değişim :  0,55% |  13,09
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.410 En Düşük
2.385
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 86.312.566 % 9,99  
ULUSE 192,00 41.753.763 % 9,97  
IMASM 42,64 6.626.350 % 9,95  
LIDFA 6,09 10.100.137 % 9,93  
GSRAY 3,49 83.772.267 % 8,39  
daha fazla
13:32 Alış Satış %  
Dolar 15,9415 15,9505 % 0,30  
Euro 16,7753 16,7848 % 0,16  
Sterlin 19,7386 19,8376 % -0,39  
Frank 15,9459 16,0420 % 0,01  
Riyal 4,2376 4,2589 % 0,23  
daha fazla
13:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.819 1.819 4,06  
Altın Gr. 933 933 4,74  
Cumhuriyet 6.215 6.309 51,00  
Tam 6.184 6.343 51,48  
Yarım 2.989 3.068 24,90  
Çeyrek 1.499 1.534 12,46  
Gümüş.Ons 21,70 21,74 0,09  
Gümüş Gr. 11,14 11,15 0,07  
B. Petrol 113 113 1,06  
Seans Raporu 13:32
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru