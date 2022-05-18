***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
18.05.2022 12:22
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Açıklamalar
Ortaklarımızdan Sayın Veysi Kaynak Şirketimize gönderdiği yazıda, sahip olduğu 3.500.000 adet Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. imtiyazsız B grubu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-12
13:322.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,09
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.410
En Düşük
2.385
13:3215,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0484
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:3216,7848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0276
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:32932,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,31
|Açılış
|: 932,71
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ORCAY
|21,90
|86.312.566
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.626.350
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.100.137
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,49
|83.772.267
|% 8,39
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,30
|3.877.045
|% -5,79
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|OZRDN
|10,54
|3.096.235
|% -4,96
|
|LKMNH
|17,58
|6.561.696
|% -4,87
|
|THYAO
|41,92
|2.335.762.622
|% -0,38
|
|GARAN
|15,04
|941.729.786
|% 0,47
|
|SISE
|20,02
|940.339.122
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,67
|709.969.155
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,34
|634.553.534
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,65
|432.640.233
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,34
|634.553.534
|% 1,88
|
|SKBNK
|1,18
|107.167.226
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,03
|573.088.207
|% 2,29
|
|GARAN
|15,04
|941.729.786
|% 0,47
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9415
|15,9505
|% 0,30
|
|Euro
|16,7753
|16,7848
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,7386
|19,8376
|% -0,39
|
|Frank
|15,9459
|16,0420
|% 0,01
|
|Riyal
|4,2376
|4,2589
|% 0,23
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,06
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,74
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.184
|6.343
|51,48
|
|Yarım
|2.989
|3.068
|24,90
|
|Çeyrek
|1.499
|1.534
|12,46
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,74
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,06
|