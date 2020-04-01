***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı yönetim kurulu kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 914.144,63 116,27247 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 12.526.362,92 116,27247 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.559.492,45 13.440.507,550 116,27247Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAKBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim kurulu 01.04.2020 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.1. Şirketimizin 09.08.2019 tarihli ve 12 nolu yönetim kurulu kararıyla 55.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 8.440.507,55 TL'ye karşılık gelen payların Sn. Mustafa Uğur Bayraktar'a tahsisli olarak Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak fiyat sonrasındaki pay adeti kadar tahsisli ve primli olarak artırılması ile ilgili gerekli izinlerin alınması amacıyla 21.08.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Sn.Mustafa Uğur Bayraktar'a tahsisisli sermaye artırım başvurusunun iptal edilmesineBu doğrultudaŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.-TL olup, Yönetim Kurulumuz şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,1) Şirketimizin 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 13.440.507,55 TL (13.440.507,55 adet) (%116,271471) artırılarak 11.559.492,45 TL'den (11.559.492,45 adet) 25.000.000.- TL'ye (25.000.000 adet) yükseltilmesine,2) İhraç edilecek toplam 13.440.507,55 TL'ye karşılık gelen (Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak fiyat sonrasında belirlenecek) pay adetlerindena) A grubu, imtiyazlı 914.144,63 TL karşılık gelen pay adetlerinin tahsisli olarak Sn.Veysi Kaynak'a satılmasına, ve satış bedelini karşılayacağına dair Sn.Veysi Kaynak'dan taahhütname alınmasına,b) B grubu imtiyazsız 12.526.362,92 TL karşılık gelen pay adetlerinin tahsisli olarak Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda, Sn. Veysi Kaynak'a aracı kurum aracılığı ile satılmasına ve satış bedelini karşılanacağına dair Veysi Kaynak'dan taahhütname alınmasına3) Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda gerçekleştirilecek pay satış/alış işleminin takasıyla ile ilgili olaraka) A grubu 914.144,63 TL karşılık gelen payların "Borsa'da işlem görmeyen nitelikte" olduğundan, A grubu payların satışı ile ilgili olarak alıcı ve satıcı tarafların, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştirmelerine, Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ile takas işleminin sonuçlandığına ilişkin belgelerin Borsa'ya zamanında teslim edilmesine,b) B grubu 12.526.362,92 TL karşılık gelen payların "Borsa'da işlem gören nitelikte" olduğundan, B grubu paylara ait satış işlemin takasının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesine,4) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine5) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 12/1. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Siciline tescil ettirilmesine,6) Şirketimizin ana sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ‘Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemlerin yapılmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833829BIST