***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı ile ilgili SPK başvurusu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 914.144,63 116,27247 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 12.526.362,92 116,27247 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.559.492,45 13.440.507,550 116,27247Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAKBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla 55.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 13.440.507,55 TL'ye karşılık gelen Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak(Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış/Satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde)satış fiyatına göre pay adeti kadar Sn. Veysi Kaynak'a tahsisli olarak artırılması ile ilgili gerekli izinlerin alınması amacıyla 15.04.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838343BIST