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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin tahsisli sermaye artırımı ile ilgili SPK başvurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 914.144,63 116,27247 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 12.526.362,92 116,27247 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 13.440.507,550 116,27247

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAK

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararıyla 55.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 13.440.507,55 TL'ye karşılık gelen Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak(Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış/Satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde)satış fiyatına göre pay adeti kadar Sn. Veysi Kaynak'a tahsisli olarak artırılması ile ilgili gerekli izinlerin alınması amacıyla 15.04.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838343


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Tam 2.500 2.566 13,80  
Yarım 1.216 1.249 6,70  
Çeyrek 610 625 3,30  
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