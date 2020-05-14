***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Tahsisli Sermaye arırımı ile ilgili 01.04.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararı güncellenerek 14.05.2020 tarihinde alınan yeni Yönetim kurulu kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin Tahsisli Sermaye arırımı ile ilgili 01.04.2020 tarih ve 2020/03 nolu yönetim kurulu kararı güncellenerek 14.05.2020 tarihinde yeni bir Yönetim kurulu kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 13.440.507,55 TL olan Tahsisli sermaye artırım tutarı 11.000.000 TL olarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.559.492,45Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 748.155,6 95,15988 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 10.251.844,4 95,15988 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.559.492,45 11.000.000,000 95,15988Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAKBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1) Şirketimizin 01.04.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine,2) Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 11.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,3) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksi