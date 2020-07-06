***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesinin Onaylanması ve Belirlenen Satış Fiyatı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlgili şablondan açıklamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.880.167,56Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 157.838,73 20,07592 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 HamilineB Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 2.162.836,38 20,07592 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 11.559.492,45 2.320.675,110 20,07592Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAKBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.06.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket'in ortağı Veysi KAYNAK'a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla yapılan başvurumuz SPK'nın 11.06.2020 tarih ve 35/720 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Bu kapsamda 11.000.000 TL karşılığı ihraç edilecek A ve B grubu paylar için İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye baz fiyatın belirlenmesi amacıyla 19.06.2020 tarihinde yapılan başvuru neticesinde, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 4,74 TL olduğu tarafımıza iletilmiştir.Bu kapsamda ihraç edilecek payların satış fiyatı 1 TL nominal değerli pay için 4,74 TL olarak belirlenmiş olup, 11.000.000 TL karşılığı ihraç edilecek paylar için şirketin esas sözleşmesindeki pay grupları baz alınarak ihraç edilecek payların 157.838,73 TL nominal değerli kısmı A grubu ve 2.162.836,38 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplamda 2.320.675,11 TL olarak hesaplanmıştır. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almakta olup, tahsisli sermaye artırımı sonucunda şirketimizin çıkarılmış sermayesi 11.559.492,45 TL'den 13.880.167,56 TL'ye çıkarılacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854753BIST