***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.08.2020 15:32
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin 1.rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870360
BIST
17:001.125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.126
En Düşük
1.114
17:007,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,3540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:008,6941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0557
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:00456,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,54
|Açılış
|: 456,56
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KLNMA
|46,20
|16.381.103
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.271.861
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.347.838
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.506.716
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.147.127
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,60
|3.555.704.737
|% 8,75
|
|TUPRS
|89,20
|2.819.315.820
|% 3,78
|
|GARAN
|7,14
|900.375.439
|% -1,92
|
|RTALB
|57,10
|798.888.231
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,06
|731.562.807
|% 0,00
|
|PETKM
|4,60
|3.555.704.737
|% 8,75
|
|EKGYO
|2,06
|731.562.807
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,86
|538.664.507
|% 7,92
|
|KRDMD
|3,05
|554.557.481
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,55
|233.843.873
|% 3,33
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3357
|7,3412
|% 0,72
|
|Euro
|8,6844
|8,6941
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5892
|9,6372
|% 0,66
|
|Frank
|8,0292
|8,0776
|% 1,14
|
|Riyal
|1,9515
|1,9613
|% 0,65
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-78,00
|
|Tam
|3.007
|3.083
|-77,45
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-37,47
|
|Çeyrek
|729
|746
|-18,73
|