***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
12.11.2020 16:02
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin 2. rapor ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888155
BIST
16:051.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:057,7431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0514
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:059,1424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:05463,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,23
|Açılış
|: 463,77
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:03
|BFREN
|1.145,80
|43.883.657
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.822.278
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.454.437
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.144.225
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,75
|7.874.072.387
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,83
|2.769.036.485
|% 1,07
|
|KRDMD
|4,15
|2.722.150.128
|% 4,80
|
|THYAO
|11,94
|2.419.177.402
|% 1,36
|
|AKBNK
|6,29
|1.930.138.934
|% 1,13
|
|YKBNK
|2,83
|2.769.036.485
|% 1,07
|
|GARAN
|8,75
|7.874.072.387
|% 2,94
|
|KRDMD
|4,15
|2.722.150.128
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,91
|637.229.678
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,29
|1.930.138.934
|% 1,13
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7301
|7,7362
|% -0,75
|
|Euro
|9,1224
|9,1361
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,1019
|10,1525
|% -1,60
|
|Frank
|8,3880
|8,4385
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0499
|2,0602
|% -1,04
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:15ALGYO
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 031 adet işlem
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16:14BLCYT
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 844, 188 adet işlem
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16:13SERVE
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 193 adet işlem
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16:12XU100
Endeks 1, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 39, 596.00 milyon TL de
-
16:12KRDMD
Yüzde 4.55 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 641, 662, 049 adet işlem