***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2020 15:57
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez: Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbul 0 212 258 34 64 0 212 260 70 66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824180
BIST
17:04111.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 596,26
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:046,0929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:046,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0546
|Açılış
|: 6,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
17:04321,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,85
|Açılış
|: 321,73
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.268.580
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,27
|42.989.089
|% 17,63
|
|OZBAL
|2,07
|17.384.177
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.615.853
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,21
|7.467.126
|% -6,75
|
|GYHOL
|20,60
|4.659.238
|% -5,68
|
|SONME
|5,78
|6.793.734
|% -5,40
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|ASELS
|30,12
|1.532.970.898
|% -1,18
|
|THYAO
|11,86
|945.558.068
|% -2,95
|
|GARAN
|10,51
|555.326.975
|% 3,14
|
|KARSN
|1,92
|535.640.458
|% 1,05
|
|HALKB
|6,37
|376.600.489
|% -1,85
|
|KARSN
|1,92
|535.640.458
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|328.776.416
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|204.021.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|313.510.729
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,34
|162.403.258
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7948
|7,8339
|% 0,03
|
|Frank
|6,3463
|6,3845
|% -0,22
|
|Riyal
|1,6197
|1,6279
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,65
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|33,65
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|16,28
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,73
|
Seans Raporu
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17:15TCELL
Yüzde 4.62 oranında artışla 14.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 531, 679 adet işlem
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17:14XU030
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17:13OLMIP
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17:11CLEBI
Yüzde 4.91 oranında artışla 91.80 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 855 adet işlem