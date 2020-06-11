***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilONUR ÖZTÜRK OTMANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilMARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye DeğilFEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesiKERİM KUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850650BIST