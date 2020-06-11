***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2020 14:33
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
ONUR ÖZTÜRK OTMANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
FEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
KERİM KUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850650
BIST
17:23109.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -367,62
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
17:236,8266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0509
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8276
En Düşük
6,7686
17:237,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0698
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7850
En Düşük
7,6811
17:23382,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 3,46
|Açılış
|: 382,17
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
382,43
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|4.594.456
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|2.960.640
|% 10,00
|
|TURGG
|49,76
|23.114.840
|% 9,99
|
|ARDYZ
|32,36
|161.711.132
|% 9,99
|
|YESIL
|16,29
|30.896.036
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|RODRG
|2,57
|284.907
|% -7,89
|
|IZTAR
|6,14
|3.252.216
|% -7,39
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|EKGYO
|1,96
|1.249.399.581
|% 0,51
|
|ASELS
|32,20
|892.890.384
|% 0,00
|
|GARAN
|8,11
|750.451.478
|% -0,98
|
|PETKM
|3,89
|660.806.183
|% 2,37
|
|SOKM
|13,12
|546.579.866
|% 5,13
|
|EKGYO
|1,96
|1.249.399.581
|% 0,51
|
|TSKB
|1,27
|414.526.303
|% 6,72
|
|IHLGM
|1,67
|490.110.900
|% 9,87
|
|ODAS
|2,04
|376.257.073
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|660.806.183
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6165
|8,6598
|% 0,10
|
|Frank
|7,2263
|7,2698
|% 1,10
|
|Riyal
|1,8129
|1,8220
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|3,94
|
|Altın Gr.
|381
|382
|2,81
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.493
|11,10
|
|Tam
|2.542
|2.562
|11,60
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|7,50
|
|Çeyrek
|620
|626
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,05
|18,09
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|39,12
|39,12
|-2,61
|
Seans Raporu
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-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -919, 3 kaybederek (% -0.72 ) 126, 847
-
17:33XU100
Endeks 109, 340 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 13, 999.00 milyon TL de
-
17:30YAPRK
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 686 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 109, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 13, 859.00 milyon TL de
-
17:27CRDFA
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 189 adet işlem