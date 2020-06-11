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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.06.2020 16:10
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.06.2020 6.8 A Grubu Bağımsız Üye Değil
ONUR ÖZTÜRK OTMANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
FEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
KERİM KUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850669


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 13,20 2.444.143 % 10,00  
AYCES 41,58 3.411.048 % 10,00  
ARDYZ 32,36 161.097.554 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
YUNSA 14,45 129.003.065 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5991 8,6422 % -0,10  
Frank 7,2108 7,2542 % 0,88  
Riyal 1,8121 1,8212 % 0,71  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -5,34  
Altın Gr. 379 380 0,81  
Cumhuriyet 2.457 2.481 -1,50  
Tam 2.529 2.549 -1,40  
Yarım 1.234 1.244 1,20  
Çeyrek 617 623 0,20  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 -0,22  
Gümüş Gr. 3,92 3,92 -0,03  
B. Petrol 39,26 39,26 -2,47  
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