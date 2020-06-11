***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.06.2020 16:10
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 11.06.2020 6.8 A Grubu Bağımsız Üye Değil
ONUR ÖZTÜRK OTMANLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
MARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Değil
FEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
KERİM KUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 29.05.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850669
BIST
15:59109.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -580,81
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
15:596,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0465
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
15:597,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7550
En Düşük
7,6811
15:59379,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,16
|Açılış
|: 379,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
380,28
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.444.143
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.411.048
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.097.554
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|129.003.065
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|CRDFA
|4,04
|3.498.736
|% -5,61
|
|EKGYO
|1,95
|1.134.041.937
|% 0,00
|
|ASELS
|32,20
|771.762.421
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|616.813.687
|% -1,10
|
|PETKM
|3,88
|597.877.199
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,67
|483.309.035
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.134.041.937
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|483.309.035
|% 9,87
|
|TSKB
|1,19
|215.599.619
|% 0,00
|
|ODAS
|2,05
|358.228.606
|% 1,49
|
|KRDMD
|2,69
|435.417.656
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5991
|8,6422
|% -0,10
|
|Frank
|7,2108
|7,2542
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8121
|1,8212
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-5,34
|
|Altın Gr.
|379
|380
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.481
|-1,50
|
|Tam
|2.529
|2.549
|-1,40
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|623
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,26
|39,26
|-2,47
|
Seans Raporu
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16:13XU100
Endeks 109, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 11, 811.00 milyon TL de
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16:10HURGZ
Yüzde -5.26 oranında düşüşle 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 822, 077 adet işlem
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16:09HURGZ
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 819, 763 adet işlem
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16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 79 kaybederek (% -0.81 ) 101, 710
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16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, EGCYO, EGCYH, EGCEY