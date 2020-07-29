***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.07.2020 12:05
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 11.06.2020 6.8 A Grubu
FEHMİ AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komite, Riskin erken saptanması komitesi, Kurumsal yönetim komitesi
KERİM KUŞ 29.05.2020 Bağımsız Üye Denetimden sorumlu komitesi,Rirkin erken saptanması komitesi ve Kurumsal Yönetim komitesi
MUSTAFA ATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
YUSUF KENAN KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 22.07.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863261
BIST
12:041.150
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438,64
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|1.181,50
|23.952.326
|% 10,00
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|BURVA
|78,10
|12.511.778
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.384.162
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.609.093
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|5.534.393
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,68
|1.042.064.478
|% 0,55
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|GARAN
|7,36
|453.910.219
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|690.719.271
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|417.421.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|160.144.348
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|110.693.825
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,10
|726.152.531
|% 2,35
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9958
|9,0409
|% 0,66
|
|Frank
|7,5689
|7,6145
|% 0,64
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|0,66
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,24
|
|Cumhuriyet
|2.871
|2.904
|8,60
|
|Tam
|2.958
|2.987
|8,90
|
|Yarım
|1.436
|1.458
|4,30
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
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|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,41
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