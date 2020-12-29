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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2020 12:36



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KAĞIT VE KIRTASİYE 8650000 408800 TRY 4,73 İştirak
KUVVA GIDA A.Ş. TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 25000000 10000000 TRY 40 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895387


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BIST En Aktif Hisseler14:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 24,86 22.583.968 % 10,00  
SILVR 7,92 6.847.308 % 10,00  
CASA 99,00 2.358.107 % 10,00  
BERA 17,51 60.980.874 % 9,99  
CLEBI 159,60 120.350.621 % 9,99  
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14:26 Alış Satış %  
Dolar 7,3705 7,3760 % -0,84  
Euro 9,0240 9,0354 % -0,65  
Sterlin 9,9500 9,9999 % -0,16  
Frank 8,2885 8,3384 % -0,48  
Riyal 1,9623 1,9721 % -0,69  
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14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 4,87  
Altın Gr. 446 446 -1,41  
Cumhuriyet 2.955 2.999 -33,00  
Tam 2.939 3.013 -36,06  
Yarım 1.421 1.458 -17,45  
Çeyrek 713 729 -8,72  
Gümüş.Ons 26,22 26,27 -0,03  
Gümüş Gr. 6,24 6,25 -0,03  
B. Petrol 51,62 51,62 0,72  
Seans Raporu 14:26
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