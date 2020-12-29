***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2020 12:36
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KAĞIT VE KIRTASİYE 8650000 408800 TRY 4,73 İştirak
KUVVA GIDA A.Ş. TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 25000000 10000000 TRY 40 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895387
BIST
14:261.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:267,3760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:269,0354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0592
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:26445,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,88
|Açılış
|: 446,06
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:26
|ARZUM
|24,86
|22.583.968
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.847.308
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|60.980.874
|% 9,99
|
|CLEBI
|159,60
|120.350.621
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,60
|1.639.719.288
|% 3,12
|
|THYAO
|12,92
|1.195.575.144
|% 2,38
|
|KARTN
|100,60
|732.688.327
|% -2,71
|
|SASA
|20,76
|702.299.720
|% 6,57
|
|GARAN
|9,91
|667.167.974
|% 0,30
|
|KARSN
|3,26
|654.220.167
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,48
|425.318.478
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,55
|220.212.504
|% -1,27
|
|ODAS
|3,88
|495.558.745
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,15
|266.522.809
|% -0,46
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3705
|7,3760
|% -0,84
|
|Euro
|9,0240
|9,0354
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,9500
|9,9999
|% -0,16
|
|Frank
|8,2885
|8,3384
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% -0,69
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,87
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.955
|2.999
|-33,00
|
|Tam
|2.939
|3.013
|-36,06
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|-17,45
|
|Çeyrek
|713
|729
|-8,72
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,62
|51,62
|0,72
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:37TSGYO
Yüzde 5.07 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 577, 923 adet işlem
-
14:36OTKAR
Yüzde 8.50 oranında artışla 333.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 649, 110 adet işlem
-
14:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 45 artarak (% 0.22 ) 1, 589
-
14:35XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 16, 946.00 milyon TL de
-
14:35BRSAN
Yüzde 4.87 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 428, 266 adet işlem