***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KAĞIT VE KIRTASİYE 8650000 408800 TRY 4,73 İştirakKUVVA GIDA A.Ş. TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ 25000000 10000000 TRY 40 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895387BIST