***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviVEYSİ KAYNAK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 08.04.2021 İcrada Görevli 19.78 A Grubu ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ATALAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2021 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilYUSUF KENAN KAYNAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 22.07.2020 İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilBAHADIR AKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 08.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırEMİN ERDAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 08.04.2021 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927943BIST