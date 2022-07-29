***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
29.07.2022 09:43
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
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Şirket Merkezi Değişikliği
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Söğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No. 16 İç Kapı No.1 Küçükçekmece İstanbul
Değişiklik Tarihi
28/07/2022
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadili 20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmişti. Yeni Şirket Merkezi olan Söğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No. 16 İç Kapı No.1 Küçükçekmece İstanbul adresi 28.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarihli ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049069
BIST
18:052.592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 49,05
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.594
En Düşük
2.539
18:0517,9135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0088
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
18:0518,3689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
18:051.017,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.017,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UTPYA
|12,23
|1.702.285
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.463.070
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.528.428
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.182.549
|% 9,91
|
|ICBCT
|6,25
|65.791.907
|% 9,84
|
|LIDFA
|8,85
|50.802.835
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.761.091
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|1.269.923
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.912.856
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% -9,89
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 1,41
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 6,51
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 2,73
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 6,25
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 4,31
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 2,37
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 1,15
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9111
|17,9135
|% -0,05
|
|Euro
|18,3127
|18,3689
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,7756
|21,8848
|% 0,01
|
|Frank
|18,7695
|18,8825
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7592
|4,7830
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,44
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.777
|6.865
|31,00
|
|Yarım
|3.302
|3.356
|15,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.678
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,96
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ASUZU
Yüzde 7.09 oranında artışla 262.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 632, 498 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 592 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 93 üstünde . İşlem hacmi 29, 084.00 milyon TL de
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17:58BTCIM
Yüzde 7.25 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 790, 128 adet işlem
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17:57UNLU
Yüzde 5.26 oranında artışla 5.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 672, 520 adet işlem
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17:56AGHOL
Yüzde 8.45 oranında artışla 68.65 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 610 adet işlem