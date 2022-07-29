***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziAbbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbulYeni Şirket MerkeziSöğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No. 16 İç Kapı No.1 Küçükçekmece İstanbulDeğişiklik Tarihi28/07/2022AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesinin tadili 20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmişti. Yeni Şirket Merkezi olan Söğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No. 16 İç Kapı No.1 Küçükçekmece İstanbul adresi 28.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarihli ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049069BIST