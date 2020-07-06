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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

06.07.2020 09:26
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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

         Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde onaylanan Veysi Kaynak'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla 19.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
 
Yapılan başvuruya istinaden Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 4,74 TL olduğu iletilmiş ve akabinde SPK'ya baz fiyatın marjlar dahilinde %20 aşağısında olacak şekilde fiyatın yeniden belirlenmesine ilişkin 25.06.2020 tarihinde yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/827 sayılı toplantısında reddedilmiştir.
 
Bunun üzerine belirlenen 4,74 TL baz fiyata göre ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılan 03.07.2020 tarihli başvurumuz çerçevesinde SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854754


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