***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği
29.07.2022 09:29
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/07/2022
Açıklamalar
Şirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadili 20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmişti.
Yeni unvan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi 28.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarihli ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049065
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.567
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|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.574
En Düşük
2.537
18:0517,9464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 17,9400
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|Önceki Kapanış
|: 18,0450
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18,0233
En Düşük
17,8891
18:0518,4085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2600
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En Düşük
18,2596
18:051.018,36
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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1.019,13
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,48
|138.854.859
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,86
|15.637.459
|% 0,00
|
|ADEL
|27,18
|28.151.284
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|83.605.676
|% 0,00
|
|AEFES
|35,32
|109.728.952
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,48
|138.854.859
|% 0,00
|
|THYAO
|49,70
|3.419.422.315
|% 0,00
|
|SISE
|21,24
|1.959.749.105
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,51
|1.378.914.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,15
|1.372.979.457
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|1.505.919.559
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|371.234.582
|% 0,00
|
|TSKB
|2,61
|498.662.668
|% 0,00
|
|ODAS
|3,72
|707.622.298
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9341
|17,9386
|% 0,09
|
|Euro
|18,3813
|18,4011
|% 0,68
|
|Sterlin
|21,8274
|21,9368
|% 0,25
|
|Frank
|18,7791
|18,8922
|% 0,38
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|10,47
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.779
|6.861
|27,00
|
|Yarım
|3.303
|3.354
|13,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.677
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,08
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Seans Raporu
18:05
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17:59MIPAZ
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 908, 250 adet işlem
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17:57ITTFH
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 058, 428 adet işlem
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17:56AYDEM
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17:55ESCOM
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17:54FENER
Yüzde -8.68 oranında düşüşle 49.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 894, 112 adet işlem