***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanServe Film Prodüksiyon Eğlence Anonim ŞirketiYeni UnvanKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi28/07/2022AçıklamalarŞirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadili 20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmişti.Yeni unvan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi 28.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarihli ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049065BIST