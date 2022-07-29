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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği

29.07.2022 09:29
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
28/07/2022
Açıklamalar

Şirketimizin esas sözleşmesinin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesinin tadili  20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında görüşülerek kabul edilmişti.
Yeni unvan Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi 28.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarihli ve 10627 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049065


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ADESE 0,80 83.605.676 % 0,00  
AEFES 35,32 109.728.952 % 0,00  
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Tam 6.779 6.861 27,00  
Yarım 3.303 3.354 13,00  
Çeyrek 1.657 1.677 7,00  
Gümüş.Ons 20,19 20,22 0,20  
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