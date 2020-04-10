***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.04.2020 13:05
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
KUVVA GIDA A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 10.04.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda metni yazılı anaşmanın imzalanmasına karar almıştır.
Şirketimiz ile KUVVA GIDA A.Ş.arasında Şirketimiz tarafından E Ticaret satış kanallarında Pazar oluşturulması ve satış yapılması için ticari anlaşma imzalamıştır.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837149
BIST
15:5196.317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 482,38
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
15:516,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0260
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
15:517,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0459
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3632
En Düşük
7,2735
15:51363,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,48
|Açılış
|: 363,40
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.982.305
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.573.458
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.625.010
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.228.444
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,46
|759.273.528
|% -0,35
|
|PGSUS
|50,55
|739.171.965
|% 8,29
|
|THYAO
|9,80
|550.038.007
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,65
|491.500.822
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|419.688.437
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|491.500.822
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|419.688.437
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,02
|211.688.772
|% -0,49
|
|ISFIN
|3,17
|322.930.492
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,05
|97.487.899
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3285
|8,3703
|% 0,56
|
|Frank
|6,9069
|6,9485
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7745
|1,7834
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|2,89
|
|Cumhuriyet
|2.327
|2.381
|1,00
|
|Tam
|2.392
|2.450
|4,80
|
|Yarım
|1.164
|1.192
|0,50
|
|Çeyrek
|584
|596
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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