***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.04.2020 17:08
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile Kuvva Gıda A.Ş. arasında Kuvva Gıda'ya ait Icemar markalı ürünlerinin münhasıran satış ve dağıtımını yapmak üzere 21.04.2020 tarihinde anlaşma imzalanmıştır.
Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839587
BIST
17:4497.856
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.089,77
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0496
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,6019
En Düşük
7,5188
17:44377,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,98
|Açılış
|: 377,50
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|Önceki Kapanış
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