***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSeferim Güvende Platforum Lojistik A.ŞVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih04/05/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar04.05.2020 tarih ve 11.39.11 saatinde yaptığımız KAP açıklamasında İştirak edinme çalışmalarımız devam eden Kuvva Gıda A.Ş'ni Sehven Şirketimiz iştiraki olarak açıklama yapılmıştır. Düzeltilmiş açıklama metni aşağıdaki gibidir.DÜZELTİLMİŞ AÇIKLAMA:Şirketimizle İştirak edinme çalışmaları devam eden Kuvva Gıda A.Ş. ürünlerinin İstanbul Anadolu yakası satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirketimizle Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında bayilik anlaşması imzalanmıştır.Sn. Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842567BIST