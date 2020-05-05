***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
05.05.2020 12:25
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
04.05.2020 tarih ve 11.39.11 saatinde yaptığımız KAP açıklamasında İştirak edinme çalışmalarımız devam eden Kuvva Gıda A.Ş'ni Sehven Şirketimiz iştiraki olarak açıklama yapılmıştır. Düzeltilmiş açıklama metni aşağıdaki gibidir.
DÜZELTİLMİŞ AÇIKLAMA:
Şirketimizle İştirak edinme çalışmaları devam eden Kuvva Gıda A.Ş. ürünlerinin İstanbul Anadolu yakası satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirketimizle Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında bayilik anlaşması imzalanmıştır.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842567
BIST
15:1398.816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -26,07
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
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99.791
En Düşük
97.880
15:137,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0471
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,0989
En Düşük
7,0234
15:137,6993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7132
En Düşük
7,6508
15:13386,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 386,96
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|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|3.972.381
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.680.166
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|305.217
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.096.897
|% 9,97
|
|PETUN
|22,34
|424.534.273
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|202.259
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|885.849
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|ETILR
|2,46
|387.890
|% -9,23
|
|GARAN
|8,20
|490.279.685
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,97
|480.158.925
|% 2,40
|
|PETUN
|22,34
|424.534.273
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,70
|388.002.568
|% -2,88
|
|KRDMD
|2,25
|358.516.099
|% 4,17
|
|KRDMD
|2,25
|358.516.099
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,70
|388.002.568
|% -2,88
|
|KARSN
|1,75
|145.311.881
|% -3,85
|
|TSPOR
|5,97
|480.158.925
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,07
|86.967.115
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7967
|8,8408
|% 0,68
|
|Frank
|7,2662
|7,3100
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8810
|1,8904
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.527
|1,30
|
|Tam
|2.548
|2.588
|1,30
|
|Yarım
|1.236
|1.265
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
Seans Raporu
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