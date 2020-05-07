***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
07.05.2020 14:27
işinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kartal Organic Gmbh
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
07/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizle İştirak edinme çalışmaları devam eden Kuvva Gıda AŞ ürünlerinin Almanya genelinde satış ve dağıtımını sağlamak amacıyla Şirketimizle Kartal Organic Gmbh arasında 07.05.2020 tarihinde bayilik anlaşması imzalanmıştır.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843348
BIST
15:4699.106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 534,33
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:467,1713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0279
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:467,7586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:46390,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,12
|Açılış
|: 390,18
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.962.590
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,96
|17.878.003
|% -8,31
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,10
|17.826.521
|% -5,16
|
|INFO
|5,78
|7.663.534
|% -4,46
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|THYAO
|10,68
|542.792.205
|% 1,14
|
|SASA
|9,30
|481.641.845
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|370.032.987
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.084.610.081
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,14
|266.822.603
|% 1,42
|
|GARAN
|8,09
|901.947.680
|% 0,25
|
|GUSGR
|3,18
|325.191.684
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|332.439.736
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8145
|8,8587
|% -0,50
|
|Frank
|7,3078
|7,3518
|% -0,66
|
|Riyal
|1,9001
|1,9097
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,09
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-9,10
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-9,40
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-4,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|31,67
|31,67
|1,95
|