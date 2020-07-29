***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 28.07.2020 tarih ve 16.23.19 saatinde yapılan açıklamanın ilgili şablondan yapılması amacıyla yeniden aşağıdaki gibi yapılmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fehmi Akın ve Sn. Kerim Kuş'un seçilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fehmi Akın ve Sn. Kerim Kuş'un seçilmesine,Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fehmi Akın ve Sn. Kerim Kuş'un seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863209BIST