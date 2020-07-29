***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.07.2020 11:21
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 28.07.2020 tarih ve 16.23.19 saatinde yapılan açıklamanın ilgili şablondan yapılması amacıyla yeniden aşağıdaki gibi yapılmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fehmi Akın ve Sn. Kerim Kuş'un seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fehmi Akın ve Sn. Kerim Kuş'un seçilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Fehmi Akın ve Sn. Kerim Kuş'un seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863209
BIST
12:361.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -6,62
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:366,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9673
En Düşük
6,9132
12:368,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0754
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2109
En Düşük
8,1145
12:36437,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,81
|Açılış
|: 437,68
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.252.227
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.769.354
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|28.046.685
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|25.118.455
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.062.241
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,42
|1.111.986.744
|% -0,16
|
|GUSGR
|6,07
|766.554.243
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,21
|753.560.626
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|496.362.359
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|442.588.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|753.560.626
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|442.588.068
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|162.409.440
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|113.993.972
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,07
|766.554.243
|% 1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0003
|9,0455
|% 0,71
|
|Frank
|7,5722
|7,6178
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8505
|1,8597
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-1,85
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.897
|1,20
|
|Tam
|2.955
|2.979
|1,20
|
|Yarım
|1.434
|1.454
|0,60
|
|Çeyrek
|719
|728
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,38
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,44
|5,45
|0,01
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,52
|