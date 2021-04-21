***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2021 14:54
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1. Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine,
2. Riskin Erken Saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930006
BIST
17:151.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,17
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:158,3183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1392
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:159,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1198
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
17:15477,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,17
|Açılış
|: 477,05
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:15
|FORMT
|1,18
|10.426.499
|% 18,00
|
|KONTR
|54,80
|24.710.618
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.633.836
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.422.312
|% 10,00
|
|DARDL
|21,78
|15.415.364
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.864.231
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|155.249.704
|% -9,80
|
|ANELE
|4,04
|99.051.508
|% -9,42
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,00
|1.378.177.643
|% 0,57
|
|KOZAL
|106,20
|750.735.889
|% 1,05
|
|EREGL
|17,78
|749.658.545
|% -0,34
|
|SASA
|44,52
|499.968.087
|% -0,18
|
|THYAO
|11,14
|447.683.903
|% 2,20
|
|GARAN
|7,00
|1.378.177.643
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,07
|324.309.756
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|272.885.467
|% -1,10
|
|TSKB
|1,19
|125.653.452
|% -1,65
|
|DOHOL
|2,90
|222.500.149
|% -1,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3113
|8,3183
|% 1,70
|
|Euro
|9,9783
|9,9864
|% 1,21
|
|Sterlin
|11,4731
|11,5306
|% 0,98
|
|Frank
|9,0186
|9,0730
|% 1,48
|
|Riyal
|2,2094
|2,2204
|% 1,57
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,52
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,33
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|-0,11
|
Seans Raporu
17:15
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