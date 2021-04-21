***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1. Denetimden Sorumlu Komite'ye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine,2. Riskin Erken Saptanması Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine,3. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Bahadır Akgöz ve Sn. Emin Erdal'ın seçilmesine, Yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle bu komitelerin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930006BIST