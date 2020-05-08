***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:02
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843544
BIST
11:3698.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 288,22
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:367,1012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:367,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0152
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:36392,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 392,92
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.694.598
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.467.991
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.053.212
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|BURVA
|18,24
|1.176.033
|% -5,49
|
|MARKA
|1,33
|5.609.866
|% -5,00
|
|ULAS
|2,68
|1.701.592
|% -4,96
|
|KRDMD
|2,60
|620.410.377
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|345.947.108
|% 0,50
|
|PETUN
|23,30
|239.003.021
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,14
|201.703.185
|% 0,47
|
|HALKB
|5,33
|200.338.866
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,60
|620.410.377
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|201.703.185
|% 0,47
|
|GARAN
|8,06
|345.947.108
|% 0,50
|
|DOHOL
|1,92
|74.297.492
|% -1,54
|
|HALKB
|5,33
|200.338.866
|% 2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7800
|8,8240
|% 0,09
|
|Frank
|7,2803
|7,3242
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8869
|1,8963
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,49
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.567
|-2,40
|
|Tam
|2.587
|2.633
|-2,40
|
|Yarım
|1.262
|1.287
|-1,20
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,52
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,13
|30,13
|0,67
|
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