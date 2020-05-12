***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 15:58
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844483
BIST
17:1699.541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 1.748,96
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:166,9921
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0810
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6300
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:167,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0496
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:163,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,02
|Açılış
|: 3,50
|
|Önceki Kapanış
|: 3,53
|
3,54
En Düşük
3,48
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.572.716
|% 10,00
|
|INFO
|6,38
|27.004.976
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|44.588.990
|% -9,97
|
|GEDIK
|20,76
|61.261.297
|% -7,49
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,72
|68.928.365
|% -6,53
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,90
|856.181.910
|% 1,80
|
|ASELS
|27,26
|632.905.062
|% 1,49
|
|ECILC
|5,42
|557.539.385
|% 9,94
|
|MGROS
|34,34
|524.351.965
|% 8,67
|
|AKBNK
|5,60
|470.171.513
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,35
|375.949.076
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,19
|243.034.729
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.922.841
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,38
|349.708.799
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,69
|88.544.701
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5908
|8,6339
|% -1,22
|
|Frank
|7,1982
|7,2415
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|6,95
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-24,00
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-24,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-12,10
|
|Çeyrek
|620
|631
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,58
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,15
|30,15
|0,52
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