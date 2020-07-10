***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 14:54
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858913
BIST
14:44113.622
En Yüksek
|Değişim
|: -1,88%
|| -2.171,11
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:446,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8515
14:447,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 7,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
14:44398,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 398,87
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.644.579
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.180.077
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.095.495
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.777.117
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|5.985.608
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.587.723
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,69
|45.336.761
|% -9,67
|
|EKGYO
|2,04
|1.030.354.614
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,54
|806.522.251
|% -1,94
|
|SISE
|6,22
|735.938.024
|% -2,51
|
|GARAN
|7,76
|730.601.144
|% -1,90
|
|THYAO
|11,51
|597.969.494
|% -0,35
|
|EKGYO
|2,04
|1.030.354.614
|% -5,56
|
|ZOREN
|2,44
|427.606.747
|% -3,17
|
|TRKCM
|4,54
|806.522.251
|% -1,94
|
|TSKB
|1,21
|187.937.494
|% -3,20
|
|IHLGM
|1,56
|245.157.586
|% -7,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6359
|8,6792
|% 0,12
|
|Frank
|7,2666
|7,3104
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8251
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,08
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|7,50
|
|Tam
|2.667
|2.681
|7,80
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,80
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,46
|