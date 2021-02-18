***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 16:20
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910815
BIST
17:371.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
17:376,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
17:378,4438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0521
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
17:37399,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,20
|Açılış
|: 399,73
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DMSAS
|8,36
|59.258.151
|% 10,00
|
|HEKTS
|31,70
|607.670.710
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|201.676.959
|% 9,99
|
|TMSN
|19,37
|264.766.564
|% 9,99
|
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|SONME
|87,75
|9.647.127
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|5.959.881
|% -9,98
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|81.361.785
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|HALKB
|5,81
|3.593.183.012
|% 0,69
|
|SASA
|49,80
|3.058.169.781
|% 9,98
|
|KOZAL
|149,80
|2.335.542.924
|% 5,27
|
|GARAN
|9,35
|1.616.977.266
|% -2,09
|
|THYAO
|12,30
|1.489.640.039
|% 0,82
|
|HALKB
|5,81
|3.593.183.012
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,50
|512.441.953
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,41
|1.205.209.124
|% -2,65
|
|ODAS
|4,16
|1.029.243.824
|% 1,46
|
|TSKB
|1,74
|381.334.646
|% 0,58
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9732
|6,9790
|% 0,19
|
|Euro
|8,4294
|8,4361
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,6966
|9,7452
|% 0,74
|
|Frank
|7,7402
|7,7868
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8525
|1,8617
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,52
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,48
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,50
|64,50
|0,16
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 16 artarak (% 0.23 ) 1, 350
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGSY, ULUSE, ULUUN, SASA, IDEAS, YUNSA, KSTUR, SARKY, MERIT, LINK
-
17:47
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, IZMDC, TKURU, NIBAS
-
17:47
KOZAL, KORDS, FROTO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:47
BSOKE, OZRDN, AYCES değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında