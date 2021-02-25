***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:42
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912838
BIST
16:011.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,04
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:017,2295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0600
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:018,8527
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1265
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:01415,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 415,79
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,78
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.522.616
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.834.214.241
|% 1,55
|
|THYAO
|13,09
|1.466.398.082
|% 2,03
|
|KOZAL
|128,70
|1.345.361.633
|% -3,60
|
|SASA
|42,00
|1.304.377.385
|% 5,16
|
|EKGYO
|2,27
|1.159.131.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.159.131.283
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|1.834.214.241
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|208.659.872
|% -2,22
|
|TSKB
|1,70
|379.289.152
|% -2,30
|
|SKBNK
|1,35
|288.028.323
|% -1,46
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2210
|7,2266
|% 0,80
|
|Euro
|8,8391
|8,8511
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,2187
|10,2700
|% 1,11
|
|Frank
|7,9599
|8,0078
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9257
|1,9354
|% 1,04
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:59
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