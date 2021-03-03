***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 11:23
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914742
BIST
12:411.552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,51
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
12:417,3664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3689
En Düşük
7,2936
12:418,9220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9261
En Düşük
8,8181
12:41407,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,37
|Açılış
|: 407,80
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler12:41
|BOSSA
|24,42
|29.124.779
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|134.512.940
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|137.823.208
|% 9,98
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|28.075.552
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|LINK
|54,50
|28.994.684
|% -7,63
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KRDMD
|7,12
|1.239.025.869
|% 4,25
|
|THYAO
|14,90
|1.134.824.148
|% 0,61
|
|GARAN
|9,42
|773.854.041
|% 2,39
|
|EREGL
|15,62
|763.795.262
|% 3,44
|
|PETKM
|5,64
|732.580.389
|% 1,81
|
|KRDMD
|7,12
|1.239.025.869
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,40
|203.836.857
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,46
|318.981.999
|% 1,65
|
|PETKM
|5,64
|732.580.389
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,80
|270.412.362
|% 1,82
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3625
|7,3664
|% 0,09
|
|Euro
|8,9159
|8,9220
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2409
|10,2922
|% -0,05
|
|Frank
|7,9852
|8,0333
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9512
|1,9609
|% -0,24
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-3,61
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|0,00
|
|Tam
|2.702
|2.770
|-0,61
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|-0,29
|
|Çeyrek
|655
|670
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,74
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,45
|63,45
|0,75
|