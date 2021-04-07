***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 11:05
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924131
BIST
11:051.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -13,68
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:058,1820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0538
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:059,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0439
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:05457,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,68
|Açılış
|: 457,71
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:05
|MTRKS
|33,88
|66.947
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.410.580
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.493.987
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.974.499
|% 9,96
|
|KLMSN
|25,42
|3.309.404
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|31.462.686
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,51
|384.154.328
|% 4,51
|
|KRDMD
|7,45
|320.065.098
|% 1,22
|
|GARAN
|6,75
|264.197.391
|% -0,59
|
|JANTS
|860,80
|219.583.932
|% -3,13
|
|TCELL
|15,15
|177.043.232
|% -2,88
|
|EKGYO
|1,91
|117.016.773
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,16
|114.032.165
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|63.690.601
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,45
|320.065.098
|% 1,22
|
|BJKAS
|9,51
|384.154.328
|% 4,51
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1765
|8,1820
|% 0,66
|
|Euro
|9,7079
|9,7144
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,2666
|11,3231
|% 0,48
|
|Frank
|8,7666
|8,8194
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1761
|2,1871
|% 0,64
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,45
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|0,24
|
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