***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 16:11
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943092
BIST
16:131.396
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -18,42
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
16:138,7197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
16:1310,3621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
16:13497,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 497,69
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler16:13
|IDGYO
|6,05
|1.358.008
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.271.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.889.953
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.144.397
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|9.013.684
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,13
|18.424.915
|% -5,69
|
|THYAO
|14,42
|1.157.897.793
|% -1,64
|
|GARAN
|8,19
|639.058.185
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|604.356.961
|% 0,47
|
|EREGL
|17,98
|567.338.966
|% -3,90
|
|KRDMD
|6,90
|464.642.539
|% -3,77
|
|EKGYO
|2,13
|604.356.961
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,16
|269.978.498
|% -0,46
|
|THYAO
|14,42
|1.157.897.793
|% -1,64
|
|GARAN
|8,19
|639.058.185
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|83.347.810
|% -0,83
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7181
|8,7197
|% 0,00
|
|Euro
|10,3567
|10,3621
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0320
|12,0923
|% -0,61
|
|Frank
|9,4151
|9,4718
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3159
|2,3275
|% -0,09
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|3,64
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.282
|3.368
|4,79
|
|Yarım
|1.586
|1.629
|2,32
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|72,31
|72,31
|-0,79
|
Seans Raporu
16:13
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