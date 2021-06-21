***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 10:10
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943291
BIST
15:251.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,08
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:258,7833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:2510,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0796
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:25501,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,12
|Açılış
|: 501,79
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.046.101
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.740.248
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,52
|123.704.793
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|63.609.776
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.095.517
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|EREGL
|18,01
|415.245.845
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,79
|410.714.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|239.635.025
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.262.208
|% -1,53
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7817
|8,7833
|% 0,53
|
|Euro
|10,4426
|10,4474
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,1594
|12,2204
|% 1,09
|
|Frank
|2,3366
|2,3483
|% 0,60
|
|Riyal
|501,7700
|501,8660
|% 1,25
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|11,09
|
|Altın Gr.
|502
|502
|6,12
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|33,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,33
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,70
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
|B. Petrol
|73,43
|73,43
|-0,08
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Seans Raporu
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