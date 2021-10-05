***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 15:05
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEYKM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966973
BIST
15:351.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
15:358,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
15:3510,2824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0115
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
15:35500,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,01
|Açılış
|: 500,70
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler15:33
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.577.927
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.559.584
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.172.768
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|171.671.626
|% -10,00
|
|KARYE
|14,88
|89.126.672
|% -9,82
|
|SEYKM
|19,73
|16.999.522
|% -9,58
|
|BSOKE
|2,64
|27.167.660
|% -8,97
|
|MARTI
|1,54
|15.308.972
|% -8,33
|
|MAREN
|10,35
|919.509.835
|% 2,99
|
|GARAN
|9,27
|891.495.318
|% 0,54
|
|THYAO
|14,04
|757.199.562
|% 1,23
|
|TUPRS
|118,60
|723.003.477
|% 2,24
|
|SISE
|8,15
|358.753.391
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,00
|146.979.466
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|891.495.318
|% 0,54
|
|MAREN
|10,35
|919.509.835
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,38
|195.754.217
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|83.545.527
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8531
|8,8559
|% 0,10
|
|Euro
|10,2728
|10,2824
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0237
|12,0840
|% 0,10
|
|Frank
|9,5137
|9,5710
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3528
|2,3646
|% -0,03
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,13
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|7,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,11
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,51
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|1,18
|