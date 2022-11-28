***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:00
***SEYKM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEYKM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082461
BIST
17:244.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 79,87
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
17:2418,6313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
17:2419,4507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0441
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
17:241.047,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.047,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler17:24
|CEOEM
|16,50
|126.210.148
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.156.536
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.552.703
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.195.069
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|407.550.835
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,78
|270.971.082
|% -9,57
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,41
|58.210.337
|% -9,25
|
|IHAAS
|87,35
|68.595.284
|% -8,20
|
|MIATK
|129,50
|148.626.804
|% -7,76
|
|THYAO
|116,20
|8.843.816.263
|% 2,11
|
|PETKM
|18,23
|4.678.998.573
|% 5,07
|
|EREGL
|42,18
|4.348.352.231
|% 0,72
|
|ASELS
|48,70
|4.195.420.536
|% 1,04
|
|ISCTR
|10,52
|3.992.425.917
|% 2,63
|
|EKGYO
|7,03
|3.573.080.910
|% 1,74
|
|SKBNK
|2,78
|1.364.063.360
|% 4,91
|
|ISCTR
|10,52
|3.992.425.917
|% 2,63
|
|YKBNK
|12,00
|3.794.823.896
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,29
|2.842.372.439
|% 7,64
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6199
|18,6313
|% -0,01
|
|Euro
|19,4415
|19,4507
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,3502
|22,4623
|% -0,55
|
|Frank
|19,6438
|19,7622
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% -0,10
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.997
|7.062
|-47,00
|
|Yarım
|3.394
|3.453
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.726
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,34
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,79
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|
Seans Raporu
17:24
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