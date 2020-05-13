***SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2020 17:58
***SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEYKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844769
BIST
18:00100.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 625,23
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:006,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0184
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:007,5719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5651
18:00384,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,36
|Açılış
|: 384,36
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,62
|33.507.315
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.384.873
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|907.803
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|39.925
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.998.766
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.324.732
|% -9,98
|
|GEDIK
|18,75
|14.175.590
|% -9,68
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,72
|1.872.396.957
|% 4,74
|
|GARAN
|7,89
|636.956.737
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,44
|617.387.266
|% 2,09
|
|THYAO
|10,65
|595.692.658
|% 0,09
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|KRDMD
|2,44
|617.387.266
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,28
|216.521.788
|% -2,29
|
|YKBNK
|2,18
|325.107.166
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|ODAS
|1,86
|221.519.999
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5140
|8,5567
|% -0,45
|
|Frank
|7,1656
|7,2088
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8520
|1,8612
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|12,09
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|5,20
|
|Tam
|2.545
|2.581
|5,30
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|2,50
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,60
|29,60
|-0,38
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57ECZYT
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 746 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, VAKBN
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TOASO, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 608, 11 artarak (% 0.65 ) 93, 577
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, SODSN, EGCYH, SAFKR, TACTR, TKURU, IZTAR, KERVN, AYES, EMNIS