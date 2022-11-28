***SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2022 09:28
***SEYKM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEYKM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082429
BIST
16:484.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 81,74
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4818,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4819,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0581
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:481.050,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.050,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|CEOEM
|16,50
|121.305.223
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.128.194
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.018.604
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.474.803
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|236.903.814
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,54
|52.964.409
|% -8,48
|
|IHAAS
|87,70
|66.324.260
|% -7,83
|
|BRLSM
|13,13
|255.476.282
|% -7,21
|
|THYAO
|116,40
|8.487.482.596
|% 2,28
|
|PETKM
|18,26
|4.562.103.277
|% 5,24
|
|EREGL
|42,26
|4.181.282.022
|% 0,91
|
|ASELS
|48,88
|3.946.237.419
|% 1,41
|
|ISCTR
|10,54
|3.641.113.734
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,97
|3.252.073.154
|% 0,87
|
|SKBNK
|2,79
|1.255.123.675
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,54
|3.641.113.734
|% 2,83
|
|YKBNK
|11,99
|3.553.832.133
|% 4,72
|
|VAKBN
|10,19
|2.646.050.626
|% 6,59
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6189
|% -0,08
|
|Euro
|19,4530
|19,4647
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4098
|22,5222
|% -0,28
|
|Frank
|19,6553
|19,7737
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% -0,12
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|0,51
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.015
|7.079
|-30,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-2,38
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03GLYHO
Yüzde 7.25 oranında artışla 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 698, 835 adet işlem
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17:02SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 125, 505 adet işlem
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17:01MNDRS
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 830, 207 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 78 artarak (% 1.86 ) 5, 363
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17:00
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