***SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
19.07.2021 12:15
***SEYKM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler SEYKM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
SEYKM 1 SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. E SULTAN YANIK 7.908,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951613
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0399
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5418
12:3510,0591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0810
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0438
12:35499,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,72
|Açılış
|: 499,69
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
498,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|EUKYO
|7,80
|4.114.288
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|SISE
|7,45
|92.957.406
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5409
|8,5465
|% -0,46
|
|Euro
|10,0547
|10,0591
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,5942
|11,6523
|% -0,95
|
|Frank
|9,2473
|9,3030
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% -0,41
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|4,57
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,61
|68,61
|-0,01
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
15:44
NUGYO, EDATA, VBTYZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:29
NUGYO, BLCYT, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:14
SAMAT, VBTYZ, HURGZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:59
AVOD, KGYO, SELVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:44
EUKYO, AKFGY, GLBMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında