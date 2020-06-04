***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz şirketimiz esas sözleşmesinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen esaslara uyum sağlanması amacıyla aşağıdaki kararları almıştır.Esas Sözleşmenin 8 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşme değişikliklerinin yapılması için başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, Gerekli izinlerin alınmasına müteakip genel kurul onayına sunulmasına.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849219BIST