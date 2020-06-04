***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.06.2020 18:40
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz şirketimiz esas sözleşmesinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen esaslara uyum sağlanması amacıyla aşağıdaki kararları almıştır.
Esas Sözleşmenin 8 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşme değişikliklerinin yapılması için başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli izin başvurularının yapılmasına, Gerekli izinlerin alınmasına müteakip genel kurul onayına sunulmasına.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849219
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0363
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0823
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,61
|Açılış
|: 372,55
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4858
|8,5283
|% 0,44
|
|Frank
|7,0432
|7,0856
|% 0,87
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,72
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.452
|25,30
|
|Tam
|2.491
|2.523
|26,00
|
|Yarım
|1.216
|1.232
|12,70
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,49
|