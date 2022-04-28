***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalar01.01.2022-31.03.2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025029BIST