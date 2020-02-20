***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.998.526 1.874.225 20.226.893 20.226.893Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -18.882 -18.882 -18.882Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler2 0Diğer Düzeltmeler2 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar9.190.000 3.076.932 211.434 875.776 4.979.644 1.874.225 20.208.011 20.208.011Transferler30 99.637 1.774.588 -1.874.225 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 18.249 2.629.590 2.647.839 2.647.839Dönem Karı (Zararı)30 2.629.590 2.629.590 2.629.590Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 18.249 18.249Sermaye Arttırımı30 6.810.000 -6.810.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler2 0Diğer Düzeltmeler2 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler30 138.077 2.491.513 -2.929.590 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 -26.426 4.805.101 4.778.675 4.778.675Dönem Karı (Zararı)30 4.805.101 4.805.101 4.805.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30 -26.426 -26.426 -26.426Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41 4.754.197 932.929Dönem Karı (Zararı)41 4.805.101 2.629.590Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 4.805.101 2.629.590Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.277.037 1.415.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 797.597 877.359Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 1.154.826 255.888Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.154.826 255.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 551.340 280.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 550.340 256.619Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 1.000 24.162Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 212.455 80.429Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 275.508Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 478.331 327.715Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -541.384 -247.286Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -995.166Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -995.166Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 46.883 -78.870İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -510.019Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.059.119 -3.142.472Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.934.506 -2.023.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.934.506 -2.023.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -399.604 183.996İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -399.604 183.996Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -2.706.566 -1.433.335Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -956.203 -420.873Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6-9 870.449 367.854İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -24.411 30.822İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 894.860 337.032Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 46.795 203.285Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 139.868 2.601İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 139.868 2.601Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 4.189.895 456.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -309.247 -479.088Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -308.555 -472.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 -692 -6.950Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.023.019 902.705Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -390.692Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 121.870 30.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.959.994 -3.322.796Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları47 -2.142.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 33.545Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17 33.545Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-17 -1.937.057 -513.788Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -1.889.011 -480.477Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -48.046 -33.311FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-287.387 -171.316Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -11.879 -126.890Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -11.879 -126.890Ödenen Faiz37 -275.508 -44.426YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.506.816 -3.074.971NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.506.816 -3.074.971DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 832.265 3.907.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 2.339.081 832.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 2.339.081 832.265Finansal Yatırımlar47 3.137.645 0Ticari Alacaklar7 6.462.503 5.141.439İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.462.503 5.141.439Diğer Alacaklar9 988.252 588.648İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 988.252 588.648Stoklar10 8.221.204 5.514.638Peşin Ödenmiş Giderler12 1.894.047 628.503İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 1.894.047 628.503Diğer Dönen Varlıklar29 2.905.360 2.596.805ARA TOPLAM25.948.092 15.302.298TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.948.092 15.302.298DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 2.727.697 3.322.796Maddi Duran Varlıklar14 8.135.424 6.995.964Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 55.460 89.005Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 55.460 89.005Peşin Ödenmiş Giderler12 0 309.341İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 0 309.341Ertelenmiş Vergi Varlığı40 192.751 239.634TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.111.332 10.956.740TOPLAM VARLIKLAR37.059.424 26.259.038KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 14.082 25.961İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 14.082 25.961Ticari Borçlar7 2.156.234 807.454İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 6.411 30.822İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.149.823 776.632Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 496.713 449.918Diğer Borçlar9 234.430 94.562İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 234.430 94.562Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.017.557 827.662İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.017.557 827.662Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 347.639 225.769Kısa Vadeli Karşılıklar25 307.199 259.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 282.037 235.458Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 25.162 24.162Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 692ARA TOPLAM8.573.854 2.691.638TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.573.854 2.691.638UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 851.045 711.550Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 851.045 711.550TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER851.045 711.550TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.424.899 3.403.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 27.634.525 22.855.850Ödenmiş Sermaye30 16.000.000 16.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 203.257 229.683Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 203.257 229.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 203.257 229.683Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.113.490 975.413Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 2.435.745 -55.768Net Dönem Karı veya Zararı41 4.805.101 2.629.590TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.634.525 22.855.850TOPLAM KAYNAKLAR37.059.424 26.259.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 33.044.171 24.014.440Satışların Maliyeti31 -23.175.734 -17.902.798TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.868.437 6.111.642BRÜT KAR (ZARAR)9.868.437 6.111.642Genel Yönetim Giderleri28-33 -2.312.579 -1.933.406Pazarlama Giderleri28-33 -2.858.896 -1.362.073Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.451.853 1.748.381Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.067.444 -1.394.337ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.081.371 3.170.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.510.310 25.612TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 8.033 -10.280FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.599.714 3.185.539Finansman Gelirleri37 328.068 498.869Finansman Giderleri37 -275.508 -296.038SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.652.274 3.388.370Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40 -847.173 -758.780Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -793.683 -837.492Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -53.490 78.712SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.805.101 2.629.590DÖNEM KARI (ZARARI)4.805.101 2.629.590Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.805.101 2.629.590Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.426 18.249Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -33.033 22.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40 6.607 -4.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi40 6.607 -4.562Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.426 18.249TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.778.675 2.647.839Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.778.675 2.647.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820658BIST