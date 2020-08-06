***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Transferler30 138.077 2.491.513 -2.629.590Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)782.725 782.725 782.725Dönem Karı (Zararı)782.725 782.725 782.725Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 1.113.490 2.435.745 782.725 23.638.575 23.638.575Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Düzeltmelerden Sonraki Tutar16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Transferler30 4.805.101 -4.805.101Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 5.024.793 5.024.793 5.024.793Dönem Karı (Zararı)30 5.024.793 5.024.793 5.024.793Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 5.024.793 32.659.318 32.659.318Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.710.330 1.102.354Dönem Karı (Zararı)41 5.024.793 782.725Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41 5.024.793 782.725Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler14-17 1.085.514 1.269.589Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17 438.705 398.711Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 509.321 919.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 509.321 919.216Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 152.125 61.567Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 172.264 60.567Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -20.139 1.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34 -90.980 -58.877Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 281.797 285.145Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -372.777 -344.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 991.736Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 991.736Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 -915.393 -51.028İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.447.874 -980.612Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 1.062.669Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.294.708 -2.077.831İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.294.708 -2.077.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler749.546 141.315İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 749.546 141.315Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -5.779.106 210.661Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -287.382 736.715Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.956.758 221.790İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.164 90.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 2.955.594 131.780Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 -30.421 11.243Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-36.235 1.211İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -36.235 1.211Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 167.220 -176.698İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-956.215 -49.018Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -956.215 -56.370Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 7.352Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.662.433 1.071.702Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -77.063Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -875.040 30.652YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.661.652 -999.848Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.661.652 -999.848Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.654.301 -985.347Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -7.351 -14.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.132 3.490Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.132 5.668Kredilerden Nakit Girişleri18.132 5.668Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Ödenen Faiz37 -2.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-933.190 105.996NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-933.190 105.996DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 2.339.081 832.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 1.405.891 938.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 1.405.891 2.339.081Finansal Yatırımlar47 1.083.240 3.137.645Ticari Alacaklar7 6.966.093 6.462.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 6.966.093 6.462.503Diğer Alacaklar9 238.706 988.252İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 238.706 988.252Stoklar10 14.000.310 8.221.204Peşin Ödenmiş Giderler12 2.181.429 1.894.047İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.181.429 1.894.047Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 527.401 0Diğer Dönen Varlıklar29 3.861.575 2.905.360ARA TOPLAM30.264.645 25.948.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.264.645 25.948.092DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 2.727.697 2.727.697Maddi Duran Varlıklar14 10.357.789 8.135.424Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 56.041 55.460Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 56.041 55.460Ertelenmiş Vergi Varlığı40 1.108.144 192.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.249.671 11.111.332TOPLAM VARLIKLAR44.514.316 37.059.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 32.214 14.082İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 32.214 14.082Ticari Borçlar7 4.740.215 2.156.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.575 6.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.732.640 2.149.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 466.292 496.713Diğer Borçlar9 198.195 234.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 198.195 234.430Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.184.777 5.017.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 5.184.777 5.017.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 347.639Kısa Vadeli Karşılıklar25 436.770 307.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 431.747 282.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.023 25.162ARA TOPLAM11.058.463 8.573.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.058.463 8.573.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar25 796.535 851.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 796.535 851.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER796.535 851.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.854.998 9.424.899ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar32.659.318 27.634.525Ödenmiş Sermaye30 16.000.000 16.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 203.257 203.257Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 203.257 203.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 203.257 203.257Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.113.490 1.113.490Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 7.240.846 2.435.745Net Dönem Karı veya Zararı41 5.024.793 4.805.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR32.659.318 27.634.525TOPLAM KAYNAKLAR44.514.316 37.059.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 21.378.169 14.334.549 9.530.215 8.276.173Satışların Maliyeti31 -14.455.596 -10.266.513 -6.720.244 -5.796.390TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.922.573 4.068.036 2.809.971 2.479.783BRÜT KAR (ZARAR)6.922.573 4.068.036 2.809.971 2.479.783Genel Yönetim Giderleri28-33 -1.723.255 -1.054.170 -1.176.379 -666.805Pazarlama Giderleri28-33 -1.458.671 -1.466.730 -728.237 -740.191Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 1.470.214 745.372 711.718 249.848Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -2.016.898 -1.291.258 -1.010.493 -410.591ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.193.963 1.001.250 606.580 912.044Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 812.044 -192.495TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -39.441 -18.701 -39.001FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.966.566 982.549 414.085 873.043Finansman Gelirleri37 191.521 55.901 74.156 20.902Finansman Giderleri37 -48.687 -49.570 -14.788 -15.988SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.109.400 988.880 473.453 877.957Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri915.393 -206.155 497.738 -116.531Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -257.183 521.426 -257.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 915.393 51.028 -23.688 140.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.024.793 782.725 971.191 761.426DÖNEM KARI (ZARARI)5.024.793 782.725 971.191 761.426Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.024.793 782.725 971.191 761.426Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.024.793 782.725 971.191 761.426Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.024.793 782.725 971.191 761.426http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866229BIST