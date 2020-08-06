***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.08.2020 21:10
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850
Transferler
30 138.077 2.491.513 -2.629.590
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
782.725 782.725 782.725
Dönem Karı (Zararı)
782.725 782.725 782.725
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 229.683 1.113.490 2.435.745 782.725 23.638.575 23.638.575
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525
Transferler
30 4.805.101 -4.805.101
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 5.024.793 5.024.793 5.024.793
Dönem Karı (Zararı)
30 5.024.793 5.024.793 5.024.793
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 5.024.793 32.659.318 32.659.318
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.710.330 1.102.354
Dönem Karı (Zararı)
41 5.024.793 782.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 5.024.793 782.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14-17 1.085.514 1.269.589
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-17 438.705 398.711
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 509.321 919.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 509.321 919.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 152.125 61.567
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 172.264 60.567
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -20.139 1.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 -90.980 -58.877
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 281.797 285.145
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -372.777 -344.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 991.736
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 991.736
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -915.393 -51.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.447.874 -980.612
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 1.062.669
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.294.708 -2.077.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.294.708 -2.077.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
749.546 141.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 749.546 141.315
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -5.779.106 210.661
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -287.382 736.715
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.956.758 221.790
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.164 90.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.955.594 131.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -30.421 11.243
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.235 1.211
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -36.235 1.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 167.220 -176.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-956.215 -49.018
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -956.215 -56.370
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 7.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.662.433 1.071.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -77.063
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -875.040 30.652
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.661.652 -999.848
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.661.652 -999.848
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.654.301 -985.347
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -7.351 -14.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.132 3.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.132 5.668
Kredilerden Nakit Girişleri
18.132 5.668
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
37 -2.178
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-933.190 105.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-933.190 105.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 2.339.081 832.265
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.405.891 938.261
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.405.891 2.339.081
Finansal Yatırımlar
47 1.083.240 3.137.645
Ticari Alacaklar
7 6.966.093 6.462.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.966.093 6.462.503
Diğer Alacaklar
9 238.706 988.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 238.706 988.252
Stoklar
10 14.000.310 8.221.204
Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.181.429 1.894.047
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 2.181.429 1.894.047
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 527.401 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 3.861.575 2.905.360
ARA TOPLAM
30.264.645 25.948.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.264.645 25.948.092
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 2.727.697 2.727.697
Maddi Duran Varlıklar
14 10.357.789 8.135.424
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 56.041 55.460
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 56.041 55.460
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.108.144 192.751
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.249.671 11.111.332
TOPLAM VARLIKLAR
44.514.316 37.059.424
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 32.214 14.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 32.214 14.082
Ticari Borçlar
7 4.740.215 2.156.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.575 6.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 4.732.640 2.149.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 466.292 496.713
Diğer Borçlar
9 198.195 234.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 198.195 234.430
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.184.777 5.017.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.184.777 5.017.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 347.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 436.770 307.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 431.747 282.037
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.023 25.162
ARA TOPLAM
11.058.463 8.573.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.058.463 8.573.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 796.535 851.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 796.535 851.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
796.535 851.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.854.998 9.424.899
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.659.318 27.634.525
Ödenmiş Sermaye
30 16.000.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 203.257 203.257
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 203.257 203.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 203.257 203.257
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.113.490 1.113.490
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 7.240.846 2.435.745
Net Dönem Karı veya Zararı
41 5.024.793 4.805.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.659.318 27.634.525
TOPLAM KAYNAKLAR
44.514.316 37.059.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 21.378.169 14.334.549 9.530.215 8.276.173
Satışların Maliyeti
31 -14.455.596 -10.266.513 -6.720.244 -5.796.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.922.573 4.068.036 2.809.971 2.479.783
BRÜT KAR (ZARAR)
6.922.573 4.068.036 2.809.971 2.479.783
Genel Yönetim Giderleri
28-33 -1.723.255 -1.054.170 -1.176.379 -666.805
Pazarlama Giderleri
28-33 -1.458.671 -1.466.730 -728.237 -740.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.470.214 745.372 711.718 249.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.016.898 -1.291.258 -1.010.493 -410.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.193.963 1.001.250 606.580 912.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 812.044 -192.495
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -39.441 -18.701 -39.001
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.966.566 982.549 414.085 873.043
Finansman Gelirleri
37 191.521 55.901 74.156 20.902
Finansman Giderleri
37 -48.687 -49.570 -14.788 -15.988
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.109.400 988.880 473.453 877.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
915.393 -206.155 497.738 -116.531
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -257.183 521.426 -257.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 915.393 51.028 -23.688 140.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.024.793 782.725 971.191 761.426
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.024.793 782.725 971.191 761.426
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.024.793 782.725 971.191 761.426
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.024.793 782.725 971.191 761.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.024.793 782.725 971.191 761.426
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866229
BIST