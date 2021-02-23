***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 229.683 975.413 -55.768 2.629.590 22.855.850 22.855.850Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.629.590Transferler138.077 2.491.513Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.426 4.805.101 4.778.675 4.778.675Dönem Karı (Zararı)4.805.101 4.805.101 4.805.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-26.426 -26.426 -26.426Dönem Sonu Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Transferler184.094 4.621.007 -4.805.101Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.377 20.196.676 20.251.053 20.251.053Dönem Karı (Zararı)20.196.676 20.196.676 20.196.676Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)54.377 54.377 54.377Sermaye Arttırımı6.000.000 -6.000.000Dönem Sonu Bakiyeler22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIz -16.287.642 4.754.197Dönem Karı (Zararı)20.196.676 4.805.101Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 20.196.676 4.805.101Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.166.244 1.277.037Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 1.113.791 797.597Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 735.239 1.154.826Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 526.366 1.154.826Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler208.873 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 383.012 551.340Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 246.033 550.340Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 136.979 1.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37 444.649 212.455Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -517.421 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 807.505 275.508Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 557.178 478.331Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -402.613 -541.384Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 74.816 -995.166Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 74.816 -995.166Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 69.582 46.883Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -469.190 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -469.190 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -11.518.143 -510.019Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 19.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47 -25.985.212 -1.059.119Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 -17.981.905 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.976.578 -1.934.506İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -4.976.578 -1.934.506Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 578.724 -399.604İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 578.724 -399.604Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -1.429.538 -2.706.566Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -6.362.153 -956.203Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.083.043 870.449İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 20.183 -24.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.062.860 894.860Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 130.356 46.795Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.001 139.868İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 50.001 139.868Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 3.599.655 4.189.895İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-676.817 -309.247Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -676.817 -308.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)29 0 -692Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.954.780 5.023.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -431.837 -390.692Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 -901.025 121.870YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.325.289 -2.959.994İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,35 13.476.862 1.085.997Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -2.142.479Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri472.012 33.545Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 472.012 33.545Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -5.623.585 -1.937.057Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.616.233 -1.889.011Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -7.352 -48.046Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.346.526 -287.387Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.773.448 0Kredilerden Nakit Girişleri47 10.773.448Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-136.838 -11.879Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -136.838 -11.879Ödenen Faiz37 -807.505 -275.508Alınan Faiz37 517.421 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.384.173 1.506.816Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.384.173 1.506.816DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.339.081 832.265DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.723.254 2.339.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 4.723.253 2.339.081Finansal Yatırımlar47 21.044.734 3.137.645Ticari Alacaklar10.355.537 6.462.503İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.355.537 6.462.503Diğer Alacaklar409.528 988.252İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 409.528 988.252Stoklar10 9.441.869 8.221.204Peşin Ödenmiş Giderler8.256.200 1.894.047İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 8.256.200 1.894.047Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 553.386 0Diğer Dönen Varlıklar29 3.632.689 2.905.360ARA TOPLAM58.417.196 25.948.092TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR58.417.196 25.948.092DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 768.978 2.727.697Maddi Duran Varlıklar14 12.598.181 8.135.424Maddi Olmayan Duran Varlıklar49.164 55.460Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 49.164 55.460Ertelenmiş Vergi Varlığı40 123.169 192.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.539.492 11.111.332TOPLAM VARLIKLAR71.956.688 37.059.424KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 45.014 14.082İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 45.014 14.082Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.974.650 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 1.974.650 0Ticari Borçlar2.836.664 2.156.234İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 26.594 6.411İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.810.070 2.149.823Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 627.069 496.713Diğer Borçlar8 284.431 234.430İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 284.431 234.430Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.617.212 5.017.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 8.617.212 5.017.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 0 347.639Kısa Vadeli Karşılıklar428.218 307.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 266.077 282.037Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 162.141 25.162ARA TOPLAM14.813.258 8.573.854TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.813.258 8.573.854UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.631.028 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 8.631.028 0Uzun Vadeli Karşılıklar626.824 851.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 626.824 851.045TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.257.852 851.045TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.071.110 9.424.899ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.885.578 27.634.525Ödenmiş Sermaye30 22.000.000 16.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)257.634 203.257Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 203.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 203.257Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 1.297.584 1.113.490Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.056.752 2.435.745Net Dönem Karı veya Zararı30 20.196.676 4.805.101TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.885.578 27.634.525TOPLAM KAYNAKLAR71.956.688 37.059.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 52.900.792 33.044.171Satışların Maliyeti31 -34.718.459 -23.175.734TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.182.333 9.868.437BRÜT KAR (ZARAR)18.182.333 9.868.437Genel Yönetim Giderleri28 -4.458.290 -2.312.579Pazarlama Giderleri28 -3.513.113 -2.858.896Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 3.608.725 1.451.853Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -5.545.153 -2.067.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.274.502 4.081.371Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 11.987.333 1.510.310Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -74.816 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -169.360 8.033FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.017.659 5.599.714Finansman Gelirleri37 1.322.106 328.068Finansman Giderleri37 -1.087.102 -275.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.252.663 5.652.274Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.987 -847.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 0 -793.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -55.987 -53.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.196.676 4.805.101DÖNEM KARI (ZARARI)20.196.676 4.805.101Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.196.676 4.805.101Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar54.377 -26.426Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 67.971 -33.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler38 -13.594 6.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38 -13.594 6.607Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.377 -26.426TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.251.053 4.778.675Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.251.053 4.778.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911947BIST