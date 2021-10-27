***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 2.435.745 4.805.101 27.634.525 27.634.525Transferler4.805.101 -4.805.101Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)8.628.856 8.628.856 8.628.856Dönem Karı (Zararı)8.628.856 8.628.856 8.628.856Dönem Sonu Bakiyeler30 16.000.000 3.076.932 203.257 1.113.490 7.240.846 8.628.856 36.263.381 36.263.381Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Transferler30 19.000.000 1.057.772 138.904 -20.196.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.037.854 11.037.854 11.037.854Dönem Karı (Zararı)11.037.854 11.037.854 11.037.854Dönem Sonu Bakiyeler30 41.000.000 3.076.932 257.634 2.355.356 1.195.656 11.037.854 58.923.432 58.923.432Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.860.794 -4.530.988Dönem Karı (Zararı)11.037.854 8.628.856Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 11.037.854 8.628.856Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-421.402 516.937Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 1.151.872 743.127Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,1 -506.752 138.174Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -506.752 138.174Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 275.036 403.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 275.036 403.036Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 -974.708 226.684Faiz Gelirleri ile 557.017İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -268.114 557.017Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -4.825.667 -3.834.658Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 879.377 -11.192.645Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 2.968.913 913.165İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 172.944 7.826İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.795.969 905.339Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 69.655 206.238Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 153.080 29.575İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 153.080 29.575Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -2.294.308 2.769.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.505.301 -1.095.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.505.301 -1.095.503Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.687.280 -3.245.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -31.822 -389.890Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 205.336 -895.712YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.549.514 -3.798.109İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,35 768.978 438.958Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 126.582Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 126.582Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -2.943.492 -4.363.649Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.910.870 -4.356.297Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -32.622 -7.352Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.375.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-384.693 10.206.508Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 10.463.601Kredilerden Nakit Girişleri47 10.463.601Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.325.908Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -1.325.908Ödenen Faiz37 -212.287 -507.689Alınan Faiz37 1.153.502 250.596YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.926.587 1.877.411NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.926.587 1.877.411DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.723.253 2.339.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.649.840 4.216.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 12.649.840 4.723.253Finansal Yatırımlar47 15.207.784 21.044.734Ticari Alacaklar7 10.820.313 10.355.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.820.313 10.355.537Diğer Alacaklar9 677.642 409.528İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 677.642 409.528Stoklar10 14.267.536 9.441.869Peşin Ödenmiş Giderler11 7.376.823 8.256.200İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 7.376.823 8.256.200Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 348.050 553.386Diğer Dönen Varlıklar29 5.153.814 3.632.689İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 5.153.814 3.632.689ARA TOPLAM66.501.802 58.417.196TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR66.501.802 58.417.196DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 0 768.978Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.375.000 0Maddi Duran Varlıklar14 14.353.752 12.598.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 69.389 49.164Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 69.389 49.164Ertelenmiş Vergi Varlığı40 123.169TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.798.141 13.539.492TOPLAM VARLIKLAR82.299.943 71.956.688KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 57.316 45.014İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 57.316 45.014Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.212.231 1.974.650İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 2.212.231 1.974.650Ticari Borçlar7 5.147.499 2.836.664İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 199.538 26.594İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.947.961 2.810.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 696.724 627.069Diğer Borçlar9 8.617.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.322.904 8.617.212Kısa Vadeli Karşılıklar25 488.012 428.218Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 325.871 266.077Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 162.141 162.141ARA TOPLAM15.362.197 14.813.258TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.362.197 14.813.258UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 7.055.237 8.631.028İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 7.055.237 8.631.028Uzun Vadeli Karşılıklar25 810.244 626.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 810.244 626.824Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 148.833 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.014.314 9.257.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.376.511 24.071.110ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30 58.923.432 47.885.578Ödenmiş Sermaye30 41.000.000 22.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 257.634 257.634Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 257.634Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 257.634 257.634Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 2.355.356 1.297.584Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 1.195.656 1.056.752Net Dönem Karı veya Zararı30 11.037.854 20.196.676TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.923.432 47.885.578TOPLAM KAYNAKLAR82.299.943 71.956.688Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 38.058.900 36.456.628 15.094.687 15.078.459Satışların Maliyeti31 -26.178.042 -24.303.344 -10.738.835 -9.847.748TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.880.858 12.153.284 4.355.852 5.230.711BRÜT KAR (ZARAR)11.880.858 12.153.284 3.478.458Finansman Gelirleri37 2.347.200 819.919 929.812 628.398Finansman Giderleri37 -665.605 -556.525 -426.550 -507.838SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.360.273 7.708.418 2.142.059 3.599.018Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-322.419 920.438 391.795 5.044Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -50.417 579.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -272.002 920.438 -187.743 5.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062DÖNEM KARI (ZARARI)11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.037.854 8.628.856 2.533.854 3.604.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972923BIST