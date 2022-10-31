***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:12
***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578
Transferler
30 19.000.000 1.057.772 138.904 -20.196.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 11.037.854 11.037.854 11.037.854
Dönem Karı (Zararı)
30 11.037.854 11.037.854 11.037.854
Dönem Sonu Bakiyeler
41.000.000 3.076.932 257.634 2.355.356 1.195.656 11.037.854 58.923.432 58.923.432
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730
Transferler
18.000.000 805.165 5.532.989 -24.338.154
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
54.604.913 54.604.913 54.604.913
Dönem Karı (Zararı)
54.604.913 54.604.913 54.604.913
Dönem Sonu Bakiyeler
59.000.000 3.076.932 272.632 3.160.521 6.728.645 54.604.913 126.843.643 126.843.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.955.223 11.860.794
Dönem Karı (Zararı)
54.604.913 11.037.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 54.604.913 11.037.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.774.160 -421.402
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.458.150 1.151.872
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,1 -141.141 -506.752
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -173.315 -506.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 32.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 817.463 275.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 914.680 275.036
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -97.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 853.603 -974.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.700.334 -1.153.502
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.779.209 212.287
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.442.720 624.585
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -667.992 -658.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -42.982.633 -638.852
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -42.982.633 -638.852
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 7.220.398 272.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.281.802 1.070.828
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 12.625.306 6.475.802
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.248.690 -582.609
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.248.690 -582.609
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.124.524 -268.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.124.524 -268.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.575.326 -4.825.667
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.323.992 879.377
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.413.484 2.968.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 247.847 172.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.165.637 2.795.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 416.815 69.655
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -128.244 153.080
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -128.244 153.080
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 5.259.123 -2.294.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.595.754 -1.505.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.595.754 -1.505.301
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.548.951 11.687.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -155.621 -31.822
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.561.893 205.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-813.079 -3.549.514
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,35 0 768.978
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -813.079 -2.943.492
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -813.079 -2.910.870
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -32.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.375.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.116.971 -384.693
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 20.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 20.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -584.028 -1.325.908
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -584.028 -1.325.908
Ödenen Faiz
37 -1.779.209 -212.287
Alınan Faiz
37 1.480.208 1.153.502
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.259.115 7.926.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.259.115 7.926.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.071.426 4.723.253
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.330.541 12.649.840
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 41.550.667 18.071.426
Finansal Yatırımlar
47 54.174.830 23.817.503
Ticari Alacaklar
7 19.966.475 9.987.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 19.966.475 9.987.190
Diğer Alacaklar
9 3.021.350 1.896.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.021.350 1.896.826
Stoklar
10 38.931.374 16.388.222
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.001.865 1.677.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.001.865 1.677.873
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.299.029 4.703.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 6.299.029 4.703.275
ARA TOPLAM
166.945.590 76.542.315
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.945.590 76.542.315
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.375.000 1.375.000
Maddi Duran Varlıklar
14 15.751.348 16.379.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 47.433 63.889
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 343.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.173.781 18.162.037
TOPLAM VARLIKLAR
184.119.371 94.704.352
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 128.090 217.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 128.090 217.874
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 11.105.969 2.338.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 11.105.969 2.338.259
Ticari Borçlar
7 5.187.925 4.442.433
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.355 421.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.186.570 4.020.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.132.927 716.112
Diğer Borçlar
9 373.125 501.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 373.125 501.369
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.598.403 6.339.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 11.598.403 6.339.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.562.969 1.076
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 721.604 501.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 559.463 339.033
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 162.141 162.141
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 97.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 0 97.217
ARA TOPLAM
31.811.012 15.154.794
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.811.012 15.154.794
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 17.129.351 6.391.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 17.129.351 6.391.305
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.458.152 919.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.458.152 919.523
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 6.877.213 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.464.716 7.310.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.275.728 22.465.622
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.843.643 72.238.730
Ödenmiş Sermaye
30 59.000.000 41.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 3.076.932 3.076.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 272.632 272.632
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 272.632 272.632
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 272.632 272.632
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.160.521 2.355.356
Yasal Yedekler
30 3.160.521 2.355.356
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 6.728.645 1.195.656
Net Dönem Karı veya Zararı
54.604.913 24.338.154
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.843.643 72.238.730
TOPLAM KAYNAKLAR
184.119.371 94.704.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
31 78.372.743 38.058.900 26.964.594 15.094.687
Satışların Maliyeti
31 -38.947.613 -26.178.042 -13.646.683 -10.738.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.425.130 11.880.858 13.317.911 4.355.852
BRÜT KAR (ZARAR)
39.425.130 11.880.858 13.317.911 4.355.852
Genel Yönetim Giderleri
28 -9.112.040 -6.600.964 -4.486.007 -2.524.775
Pazarlama Giderleri
28 -6.223.047 -3.277.152 -2.463.919 -1.346.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 5.032.019 2.861.806 2.127.331 890.452
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -3.612.436 -3.023.805 -1.023.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.785.623 1.252.112 5.471.511 351.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 38.943.107 8.380.846 24.623.548 1.344.261
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -76.879 45.720 69.080 -57.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.651.851 9.678.678 30.164.139 1.638.797
Finansman Gelirleri
37 7.828.846 2.347.200 4.446.537 929.812
Finansman Giderleri
37 -2.573.290 -665.605 -968.223 -426.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
66.907.407 11.360.273 33.642.453 2.142.059
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.302.494 -322.419 -6.069.146 391.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -5.082.095 -50.417 -1.582.241 579.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -7.220.399 -272.002 -4.486.905 -187.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075375
BIST