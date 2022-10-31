***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Düzeltmelerden Sonraki Tutar22.000.000 3.076.932 257.634 1.297.584 1.056.752 20.196.676 47.885.578 47.885.578Transferler30 19.000.000 1.057.772 138.904 -20.196.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)30 11.037.854 11.037.854 11.037.854Dönem Karı (Zararı)30 11.037.854 11.037.854 11.037.854Dönem Sonu Bakiyeler41.000.000 3.076.932 257.634 2.355.356 1.195.656 11.037.854 58.923.432 58.923.432Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730Düzeltmelerden Sonraki Tutar41.000.000 3.076.932 272.632 2.355.356 1.195.656 24.338.154 72.238.730 72.238.730Transferler18.000.000 805.165 5.532.989 -24.338.154Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)54.604.913 54.604.913 54.604.913Dönem Karı (Zararı)54.604.913 54.604.913 54.604.913Dönem Sonu Bakiyeler59.000.000 3.076.932 272.632 3.160.521 6.728.645 54.604.913 126.843.643 126.843.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.955.223 11.860.794Dönem Karı (Zararı)54.604.913 11.037.854Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30 54.604.913 11.037.854Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-32.774.160 -421.402Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,17 1.458.150 1.151.872Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7,1 -141.141 -506.752Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -173.315 -506.752Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 32.174Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 817.463 275.036Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 914.680 275.036Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -97.217Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler34,37 853.603 -974.708Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler37 -1.700.334 -1.153.502Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37 1.779.209 212.287Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri34 1.442.720 624.585Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri34 -667.992 -658.078Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -42.982.633 -638.852Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -42.982.633 -638.852Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 7.220.398 272.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.281.802 1.070.828Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)47 12.625.306 6.475.802Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -11.248.690 -582.609İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -11.248.690 -582.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.124.524 -268.114İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -1.124.524 -268.114Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -22.575.326 -4.825.667Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.323.992 879.377Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.413.484 2.968.913İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 247.847 172.944İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 1.165.637 2.795.969Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27 416.815 69.655Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -128.244 153.080İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -128.244 153.080Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 5.259.123 -2.294.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29 -1.595.754 -1.505.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)29 -1.595.754 -1.505.301Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.548.951 11.687.280Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler25 -155.621 -31.822Vergi İadeleri (Ödemeleri)40 1.561.893 205.336YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-813.079 -3.549.514İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,35 0 768.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14,17 -813.079 -2.943.492Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -813.079 -2.910.870Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -32.622Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.375.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.116.971 -384.693Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 20.000.000Kredilerden Nakit Girişleri47 20.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -584.028 -1.325.908Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 -584.028 -1.325.908Ödenen Faiz37 -1.779.209 -212.287Alınan Faiz37 1.480.208 1.153.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.259.115 7.926.587NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.259.115 7.926.587DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.071.426 4.723.253DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.330.541 12.649.840Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 41.550.667 18.071.426Finansal Yatırımlar47 54.174.830 23.817.503Ticari Alacaklar7 19.966.475 9.987.190İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 19.966.475 9.987.190Diğer Alacaklar9 3.021.350 1.896.826İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.021.350 1.896.826Stoklar10 38.931.374 16.388.222Peşin Ödenmiş Giderler12 3.001.865 1.677.873İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 3.001.865 1.677.873Diğer Dönen Varlıklar29 6.299.029 4.703.275İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 6.299.029 4.703.275ARA TOPLAM166.945.590 76.542.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR166.945.590 76.542.315DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.375.000 1.375.000Maddi Duran Varlıklar14 15.751.348 16.379.963Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 47.433 63.889Ertelenmiş Vergi Varlığı40 0 343.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.173.781 18.162.037TOPLAM VARLIKLAR184.119.371 94.704.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 128.090 217.874İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47 128.090 217.874Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 11.105.969 2.338.259İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47 11.105.969 2.338.259Ticari Borçlar7 5.187.925 4.442.433İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.355 421.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 5.186.570 4.020.933Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.132.927 716.112Diğer Borçlar9 373.125 501.369İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 373.125 501.369Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.598.403 6.339.280İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 11.598.403 6.339.280Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 1.562.969 1.076Kısa Vadeli Karşılıklar25 721.604 501.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 559.463 339.033Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 162.141 162.141Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 97.217İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 0 97.217ARA TOPLAM31.811.012 15.154.794TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.811.012 15.154.794UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar47 17.129.351 6.391.305İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 17.129.351 6.391.305Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.458.152 919.523Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 1.458.152 919.523Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 6.877.213 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.464.716 7.310.828TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER57.275.728 22.465.622ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar126.843.643 72.238.730Ödenmiş Sermaye30 59.000.000 41.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 3.076.932 3.076.932Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30 272.632 272.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 272.632 272.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 272.632 272.632Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler30 3.160.521 2.355.356Yasal Yedekler30 3.160.521 2.355.356Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 6.728.645 1.195.656Net Dönem Karı veya Zararı54.604.913 24.338.154TOPLAM ÖZKAYNAKLAR126.843.643 72.238.730TOPLAM KAYNAKLAR184.119.371 94.704.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 78.372.743 38.058.900 26.964.594 15.094.687Satışların Maliyeti31 -38.947.613 -26.178.042 -13.646.683 -10.738.835TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.425.130 11.880.858 13.317.911 4.355.852BRÜT KAR (ZARAR)39.425.130 11.880.858 13.317.911 4.355.852Genel Yönetim Giderleri28 -9.112.040 -6.600.964 -4.486.007 -2.524.775Pazarlama Giderleri28 -6.223.047 -3.277.152 -2.463.919 -1.346.282Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 5.032.019 2.861.806 2.127.331 890.452Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -3.612.436 -3.023.805 -1.023.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.785.623 1.252.112 5.471.511 351.757Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 38.943.107 8.380.846 24.623.548 1.344.261TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri35 -76.879 45.720 69.080 -57.221FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)61.651.851 9.678.678 30.164.139 1.638.797Finansman Gelirleri37 7.828.846 2.347.200 4.446.537 929.812Finansman Giderleri37 -2.573.290 -665.605 -968.223 -426.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)66.907.407 11.360.273 33.642.453 2.142.059Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-12.302.494 -322.419 -6.069.146 391.795Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -5.082.095 -50.417 -1.582.241 579.538Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -7.220.399 -272.002 -4.486.905 -187.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854DÖNEM KARI (ZARARI)54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları54.604.913 11.037.854 27.573.307 2.533.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075375BIST