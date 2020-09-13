***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı kararları tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 06.08.2020Genel Kurul Tarihi 11.09.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2020Ülke TürkiyeŞehir MANİSAİlçe TURGUTLUAdres Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No:5-7Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - SPK tarafından onaylanan, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 - 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,10 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,14 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 G.K.Bilgilendirme Dök.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 G.Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 G.Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 G.Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Eylül 2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda, T.C Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/09/2020 tarih 17678184-431.03 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan DÜZGÜN ve Mehmet ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.08.2020 tarih ve 10135 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 16.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 2.047.619,04 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.047.619,04 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 6.521.341,496 TL'lik sermayeye tekabül eden 6.521.341,496 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 8.568.960,536 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin ilk maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığına Namık Kemal GÖKALP, Oy Toplama Memurluğuna Halil KARAKAYA ve Tutanak Yazmanlığına Kadir GÜLDÜREN'in seçilmeleri hususu ?oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Kadir GÜLDÜREN'i görevlendirdi.2. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.3. Halil KARAKAYA tarafından verilen önerge ile 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.4. Pay sahiplerinden Halil KARAKAYA tarafından verilen önerge ile 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi. 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.5. Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.6. 2019 yılının Kârının dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim kurulunun teklifi değerlendirilerek 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 184.094 yasal yedek akçe ayrılmasına, 3.400.000.-TL dönem kârından, 2.600.000.-TL kâr yedeklerinden karşılanmak suretiyle toplam 6.000.000.-TL'nin bedelsiz pay senedi olarak ortaklarımıza payları oranında (%37,50) dağıtılmasına kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 0 adet olumsuz 29.256.666,218 olumlu oy ile karar verildi.7. Şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve paylarının ana pazarında işlem görmeye başlaması nedeniyle esas Sözleşmesinin 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin ve onaylar doğrultusunda ekteki şekilde onaylanmasına 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile karar verildi.8. Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca Mehmet Faik YERSEL'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Şemsihan KARACA'nın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 0 Olumsuz 29.256.666,218 olumlu oy ile karar verildi.9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine 32545802986 T.C. Kimlik numaralı Namık Kemal GÖKALP, 32548802822 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Faysal GÖKALP, 29296644316 T.C. Kimlik numaralı Sibel GÖKALP, 49471628078 T.C. Kimlik numaralı Şemsihan KARACA, 23447157250 T.C. Kimlik numaralı Halil Emre ERDİNÇ (Bağımsız Üye) ve 60139231522 T.C. Kimlik numaralı İlyas AVCI (Bağımsız Üye)'nın Üç yıl süreyle seçilmelerine ve yönetim kurulu başkanına 10.000.-TL ve üyelere 5.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile karar veildi.10. Yönetim Kurulu'nca 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.11. Bağımsız denetim raporunun 6 nolu dipnotunda yer alan İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.12. Şirketin 2019 yılında bağış yapılmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 800.000.-TL belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.14. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 11.09.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TOPLANTITUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 KARDAĞITIMTABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1.OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874839BIST