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***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2021 10:50



***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres TURGUTLU 1.OSB 2007 CAD. NO:5-7 TURGUTLU / MANİSA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyeleri'nin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Şirketimizin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi,
8 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler


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MMCAS 8,25 60.992 % 10,00  
TGSAS 15,25 7.173.922 % 9,95  
YONGA 28,40 403.763 % 9,91  
IHGZT 1,56 5.744.534 % 9,09  
AYES 23,96 1.083.639 % 8,91  
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Sterlin 11,5878 11,6459 % 0,93  
Frank 9,1276 9,1826 % 0,26  
Riyal 2,1947 2,2057 % 0,26  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 6,01  
Altın Gr. 488 488 3,10  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,68 27,71 0,24  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,08  
B. Petrol 68,62 68,62 0,34  
Seans Raporu 11:27
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